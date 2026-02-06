Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Persones desallotjades davant l’edifici administratiu del Govern al Prat de la Creu després de l’evacuació preventiva per una fuita de gas registrada aquest matí. | El Periòdic /E.H.M
Elena Hernández Molina
Incidència tècnica a Govern

Evacuen l’edifici administratiu de Govern després de detectar-se una fuita de gas al sistema de climatització

L’ensurt s’ha produït cap a les 10.30 hores al Prat de la Creu, en plena franja d’atenció al públic, i s’ha resolt sense ferits ni danys personals

Un ensurt per una fuita de gas ha obligat a evacuar aquest divendres, 6 de febrer, l’edifici administratiu del Govern al Prat de la Creu, cap a les 10.30 hores, en plena franja d’afluència a l’àrea de Tràmits i amb activitat laboral a la resta de plantes.

En els primers moments de l’incident, s’ha generat confusió entre algunes de les persones presents a l’interior i als voltants de l’edifici, ja que van circular comentaris sobre una possible presència de fum. Aquesta situació ha provocat inquietud entre usuaris i treballadors, que han abandonat l’immoble de manera ordenada després de l’activació del sistema d’alarma.

El cap de guàrdia dels Bombers, Lluís Soldevila, ha explicat que s’han activat tres dotacions per a la intervenció, amb el suport d’una patrulla del cos de Policia i del servei de circulació d’Andorra la Vella, que també han col·laborat en la regulació del trànsit al carrer mentre durava l’operatiu. Un cop a l’interior de l’edifici, s’ha comprovat que es tractava “d’una fuita del circuit de la climatització, un gas utilitzat per a la climatització, amb una pèrdua de poca entitat”.

L’evacuació s’ha dut a terme de manera automàtica. “L’edifici s’ha evacuat sol; amb el servei d’alarma han sortit tots”, ha indicat Soldevila. En el mateix sentit, algunes de les persones que es trobaven a l’interior han explicat que, en sentir l’alarma, van abandonar l’edifici de forma ordenada, seguint el protocol establert. Un cop controlada la incidència, s’ha autoritzat el retorn progressiu a les instal·lacions, començant per la segona i la tercera planta i, posteriorment, per l’àrea de Tràmits.

La primera planta, però, ha quedat temporalment desallotjada, ja que cal dur-hi a terme diverses actuacions al tub afectat. Segons ha detallat el cap de guàrdia, els tècnics preveuen que la reparació es pugui completar “en poc menys d’una hora”, moment en què es permetrà la reincorporació total del personal.

Els Bombers han ventilat el despatx on s’ha localitzat la fuita amb ventiladors especialitzats, mentre que els equips de manteniment de Govern i els tècnics desplaçats han treballat en la resolució de la incidència. D’altra banda, Soldevila ha volgut remarcar que no hi ha hagut risc per a les persones: “No hi havia risc d’incendi ni d’explosió. Aquest gas només és inflamable en concentracions molt altes, que no era el cas”.

-Pendent d’ampliació-

