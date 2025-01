Una estrella “desitjada” neix passat el Cap d’Any

No ha trigat gaire a aparèixer al món el primer nadó nascut a Andorra el 2025, i aquesta afortunada ha estat la Briana Da Silva Morais. La data de la seva arribada ha estat a les 10.00 del matí de l’1 de gener, i la il·lusió que ha despertat en els seus pares ha quedat molt ben plasmada en la visita que han rebut avui per part dels mitjans de comunicació. “Pensàvem que naixeria abans d’acabar el passat 2024, una mica abans de l’entrada de les festes. No havien transcorregut encara les 40 setmanes, i justament ahir, després de menjar el raïm, vam anar a dormir a les 02.30 de la matinada. A les 05.00 del matí és quan vaig trencar bosses”, ha comentat aquesta tarda la mare de la Briana, Patricia Isabel, amb un somriure entre cella i cella.

Una nit de Cap d’Any que, com s’aprecia, va ser bastant moguda per a aquesta parella de la capital, qui van “sortir corrents” i van arribar a l’hospital a les 08.00 hores. “A les 09.49 hores és quan va néixer la nostra Briana. No pensava ni molt menys que seria el primer nadó de l’any, tot i que la data estipulada anava a ser inicialment el 8 de gener, pensàvem que naixeria abans perquè el nostre primer fill, el Mateo, va néixer durant la setmana 38 i mig i ella ho ha fet en 39 setmanes”, afegeix la mare. La il·lusió que ha despertat així en la seva família ha quedat més que comprovada, ja que era una nena “molt desitjada” i si bé la intervenció va començar amb una cessaria, “al final ha desencadenat en un part natural”, ha fet saber.

Se sap que la felicitat que ofereix el naixement d’un fill és un moment pràcticament indescriptible, però si a això se suma que aquest sigui el primer nadó oficial d’un país encara ho fa molt més especial. La Briana ha tingut així aquest privilegi en un 2025 que tot just s’estrenava ahir. “Va ser, a més, tot molt ràpid. Ara el que em demana el cos és descans perquè fa dues nits que no puc dormir; tanmateix, veure que ha nascut en bon estat i bé de salut ens ha donat molta força i alegria”, ha matisat emocionada Patricia Isabel.

Altrament, el sexe del nadó, desvetlla la mare, era “una altra incògnita” que hi havia, atenent que els seus familiars i amics veien en la forma de la panxa que era “molt semblant a la del Mateo”, de forma que hi havia la incertesa que podia ser un nen i no pas una nena. “Ja tenim a la parelleta completa”, ha deslligat amb alegria. Sobre el nom de Briana, Patricia Isabel afirma que van escollir aquest nom perquè volien un “que no fos molt conegut i per desmarcar-se de la normalitat”. A tall de curiositat, els mitjans han demanat al Mateo si estava content per l’arribada de la seva germana, i ell ha assentit amb el cap.