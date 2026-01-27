Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El carril més afectat és el corresponent al sentit Andorra, fet que ha complicat la circulació en un dels principals accessos viaris cap al Principat.
El Periòdic d'Andorra
Incidència viària a l’Alt Urgell

Una esllavissada als Hostalets de Tost condiciona el trànsit a la C-14 i complica la circulació en direcció al Principat

La caiguda de terres i pedres obliga a donar pas alternatiu semaforitzat en un tram de Ribera d’Urgellet, sense danys personals ni materials

El trànsit per la C-14 s’ha vist condicionat aquest matí a l’altura d’Hostalets de Tost a causa d’una esllavissada de terra i pedres que ha obligat a modificar la circulació en aquest punt de la via. L’incident s’ha produït passades les 08.30 hores i ha afectat el tram comprès entre els punts quilomètrics 171 i 172. Com a conseqüència del despreniment, la via ha quedat inicialment tallada per l’acumulació de pedres, vegetació i terra sobre la calçada.

Una vegada retirat part del material, el Servei Català de Trànsit ha establert un pas alternatiu regulat amb semàfors a l’altura de Ribera d’Urgellet, una mesura que s’ha comunicat als conductors a través de les xarxes socials. Paral·lelament, l’Ajuntament d’Organyà també ha informat de la incidència i ha demanat precaució als usuaris de la via. El carril més afectat és el corresponent al sentit Andorra, fet que ha complicat la circulació en un dels principals accessos viaris cap al Principat. Tot i això, no s’han de lamentar danys personals ni materials, ja que cap vehicle ha quedat implicat en l’incident.

