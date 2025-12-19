Una escultura de Riberaygua amb el nom de ‘Robocop’ llueix des d’aquesta setmana al Camí Ral ordinenc

El Camí Ral d’Ordino ha incorporat una nova escultura situada al camí de Santa Bàrbara, la qual ja es pot veure. L’obra, datada dels anys 50, forma part de la Col·lecció Riberaygua SL i va ser realitzada per Bonaventura Riberaygua i feta amb peces i engranatges de ferro d’un Vell molí de Cal Sabater, ubicat a Escaldes-Engordany. Anomenada ‘Robocop’, ha estat des de la seva creació en el si de la família Riberaygua i “ara passarà a exhibir-se de manera pública al Camí Ral per desig exprés de la propietat”, segons han informat des del Comú d’Ordino.
En un comunicat, també indiquen que la instal·lació ha estat possible gràcies a la signatura d’un conveni de cessió gratuïta a la corporació, que n’assumeix la custòdia i el manteniment. En aquest sentit, els cònsols ordinencs, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la consellera de la majoria, Cristina Montolio, i familiars de Bonaventura Riberaygua van prendre part de l’acte d’inauguració.