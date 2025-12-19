Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • 'Robocop', l'escultura que ja llueix al Camí Ral d'Ordino. | Comú d'Ordino
El Periòdic d'Andorra
Art al carrer

Una escultura de Riberaygua amb el nom de ‘Robocop’ llueix des d’aquesta setmana al Camí Ral ordinenc

L'obra data dels anys 50 i està feta amb peces i engranatges de ferro d’un Vell molí de Cal Sabater, i s'exposa per desig exprés de la propietat

El Camí Ral d’Ordino ha incorporat una nova escultura situada al camí de Santa Bàrbara, la qual ja es pot veure. L’obra, datada dels anys 50, forma part de la Col·lecció Riberaygua SL i va ser realitzada per Bonaventura Riberaygua i feta amb peces i engranatges de ferro d’un Vell molí de Cal Sabater, ubicat a Escaldes-Engordany. Anomenada ‘Robocop’, ha estat des de la seva creació en el si de la família Riberaygua i “ara passarà a exhibir-se de manera pública al Camí Ral per desig exprés de la propietat”, segons han informat des del Comú d’Ordino.

En un comunicat, també indiquen que la instal·lació ha estat possible gràcies a la signatura d’un conveni de cessió gratuïta a la corporació, que n’assumeix la custòdia i el manteniment. En aquest sentit, els cònsols ordinencs, Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, la consellera de la majoria, Cristina Montolio, i familiars de Bonaventura Riberaygua van prendre part de l’acte d’inauguració.

Comparteix
Notícies relacionades
Fins a 11 permisos anul·lats i més de cinquanta expedients oberts en la lluita contra els casos de falsos fronterers
L’Executiu garanteix que l’Entry/Exit System “no comportarà cues” ni controls sistemàtics a les fronteres
El Govern admet una capacitat d’acció limitada davant els bloquejos agrícoles que afecten l’accés amb França

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat, Tribunals
Víctor Torre de Silva jura el càrrec com a magistrat del TC amb “un compromís ple i absolut” amb el Principat
  • Societat
Tres policies de Seguretat Viària completen una formació en investigació d’accidents amb la Guàrdia Civil
  • Societat
El Programa Estadístic anual incorpora vuit noves activitats de cara a l’any 2026 i n’oferirà un total de 217
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies
Dolsa critica l’augment de la despesa de personal i avisa que el pressupost no s’ajusta a la caiguda d’ingressos
  • Parròquies, Política
Nou estira-i-arronsa al Consell de Comú d’Andorra la Vella entre la majoria i l’oposició pel pressupost del 2026
  • Parròquies, Societat
Un forat a l’asfalt del carrer Prat de la Creu, causat pel pas continu de vehicles pesants, obliga a una actuació puntual
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu