Nou nínxol de mercat

Una creadora de contingut resident al Principat afirma que guanya 100.000 euros al mes

Els avantatges fiscals atrauen cada vegada més creadors digitals, que tributen un 10% dels seus ingressos en lloc del 50% que pagarien a Espanya

Més o menys uns 100.000 euros. Aquesta és la quantitat que una creadora de contingut resident a Andorra pot arribar a guanyar en només un mes, tal com ella mateixa relata sense embuts al programa ‘Fuera de cobertura’ del canal de televisió espanyol Cuatro. Conduït actualment per la periodista Alejandra Andrade, l’equip del programa es va desplaçar fins al Principat, trobant-se amb un edifici on pràcticament tots els seus residents viuen de la plataforma OnlyFans.

“Fa dos anys que estic a Andorra. Tinc dos comptes, en la dels Estats Units en tinc 125.000 euros i en l’espanyola 2.400”, explica la jove entrevistada, qui també detalla com funciona exactament el cobrament des de la plataforma: “Van pagant pel contingut i aquests diners es queden retinguts a OnlyFans durant set dies. Després ja els pots retirar al teu compte bancari normal”.

L’entrevistada també apuntala com van ser els seus inicis a OnlyFans, on va començar a introduir-se amb la seva exparella: “Vaig començar amb 18 o 19 anys amb la meva exparella. Ens agradava molt provocar a les xarxes socials, però com que allà hi ha molta censura, ens tancaven els comptes tot el temps”, tot indicant que un dia van decidir obrir un compte a la plataforma de contingut per provar. “El primer mes ens va anar molt bé. Vaig veure que hi havia diners i vaig deixar la carrera per dedicar-m’hi al cent per cent”, detalla.

Tot i que admet que li va causar certa pena prendre aquella decisió, després de posar-ho tot en una balança el costat pel qual es decanta està més que clar. “El temps lliure que tinc, els diners que em dona, tota la llibertat que tinc per fer el que vulgui amb 24 anys… Em compensa molt“, reflexiona. No obstant això, té clar que aquesta no és una feina per a tota la vida i que ja té al cap quan posar-hi fi. “La meva meta és fins que tingui un fill. No vull tenir un fill i continua dedicant-me a això. M’agradaria tenir altres coses i no haver d’estar fent això amb un nadó”, conclou.

Uns avantatges fiscals “molt atractius” per als creadors de contingut

Durant el reportatge emès aquest dilluns al vespre, Andrade també aprofita per visitar una assessoria especialitzada en fiscalitat i trasllat de residència al Principat. Allà, li confirmen que un 25% dels seus clients són creadors de contingut: “A nivell de quantia global, Andorra ha incrementat la seva població en 4.000 o 5.000 habitants“, assenyala el testimoni.

Per convertir-se en resident andorrà, és necessari complir certs requisits, com presentar un certificat d’antecedents penals. “Aquí, si hi ha antecedents, no pots entrar”, expliquen. A més, es requereix una fiança de 50.000 euros per als empresaris. “És un dipòsit que guarda el Govern i que, quan te’n vas del país, te’l retorna. Ho fan perquè, si algú marxa i deixa un deute amb el sector públic, aquest pugui cobrar”.

Els avantatges fiscals són un dels principals atractius per a aquests professionals. “Un creador de contingut a Espanya paga un 50% del que guanya i aquí està pagant un 10%”, destaca, remarcant que aquesta casuística suposa un estalvi fiscal significatiu per a molts.​

Per altra banda, el president de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), també present al programa esmentat, afirma que els creadors de contingut residents al país inverteixen en ell i això fa que puji el preu dels habitatges: “Un pis que abans costava 200 o 250 mil euros, ara val 500.000 perquè venen ells i s’ho queden”. A més, remarca que “ni els creadors de contingut ni els empresaris creen la riquesa d’un país”, posant de manifest que des de l’USdA s’ha proposat estipular un preu de vuit euros per metre quadrat.