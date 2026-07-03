Una clínica veterinària a Uganda i una biblioteca a l’Afganistan rebran més de 100.000 euros per part de Mans Unides

Mans Unides Andorra ha tancat la campanya del 2026 amb una recaptació de 97.975 euros, una xifra que permetrà finançar la totalitat dels projectes solidaris previstos enguany. A més, i gràcies al romanent de l’exercici anterior, l’entitat destinarà finalment 101.678 euros a iniciatives de cooperació internacional repartides entre l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina.
La principal font d’ingressos han estat les donacions anònimes de particulars, les quals han aportat 45.555 euros, seguides de la subvenció del Govern, de 36.181 euros. La resta de recursos provenen de les activitats organitzades durant la campanya, les quals han recaptat 7.332 euros; de les col·lectes a les parròquies, amb 9.042 euros, i de les aportacions dels centres educatius Sant Ermengol i Sagrada Família, les quals han sumat 914 euros.
Pel que fa als projectes, la partida més important correspon a la construcció d’una clínica veterinària a Uganda, la qual rebrà un total de 46.178 euros entre l’aportació de Mans Unides (9.997 euros) i la subvenció del Govern. L’entitat també destinarà 15.000 euros a la construcció d’una escola de primària al Senegal i 10.000 euros a un projecte de promoció de la salut maternoinfantil i neonatal a la República Democràtica del Congo, impulsat conjuntament amb Mans Unides Diocesana d’Urgell.
A més, es finançarà la implantació d’una biblioteca a l’Afganistan (4.500 euros), un projecte d’activitats agrícoles i ecoturístiques al Benín (4.000 euros), la construcció d’una escola a Tanzània (9.500 euros), una aula d’informàtica en un orfenat del Txad (9.500 euros) i la renovació de l’equipament informàtic d’una escola del Perú, amb 3.000 euros procedents de la targeta solidària de MoraBanc.