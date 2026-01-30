Govern col·labora amb la campanya de Mans Unides i destina més de 36.000 euros per a un projecte a Uganda

El Govern ha destinat més de 36.000 euros a la construcció d’una clínica veterinària a Uganda, un dels projectes centrals de la campanya 2026 de Mans Unides Andorra, la qual enguany preveu un pressupost global de 101.678 euros. La iniciativa s’ha presentat en una roda de premsa que ha servit per donar el tret de sortida a la campanya de recaptació sota el lema ‘Declara la guerra a la fam’.
L’aportació pública s’ha concretat en 36.181 euros per al projecte que es desenvoluparà a Nyakatonzi, al districte de Kasese, a Uganda, i que preveu la construcció d’una clínica veterinària. El responsable del projecte és el veterinari andorrà Jesús Muro, qui fa anys que treballa sobre el terreny. El president de Mans Unides Andorra, Jordi Casal, ha explicat que la iniciativa va més enllà del control del bestiar i té un impacte directe en la salut de la població. “No es tracta només de controlar els animals, sinó també d’evitar la transmissió de bacteris i virus a les persones”, ha remarcat, tot afegint que la clínica permetrà “una població més forta i amb menys malalties”.
“L’any passat vam pressupostar 125.000 euros i no s’hi va arribar, i enguany hem ajustat el pressupost a la realitat actual” – Maria Àngels Fernández
Per la seva part, la tresorera de Mans Unides Andorra, Maria Àngels Fernández, ha situat aquest projecte dins d’una línia d’actuacions que busquen reforçar el desenvolupament local a través de sectors clau. “Impedir que les plagues s’estenguin en el bestiar és el que volem fer a Uganda”, ha indicat, alhora que ha destacat altres iniciatives centrades en l’educació i l’agricultura. En aquest sentit, ha assenyalat que Mans Unides treballa per “participar en la construcció d’escoles i fomentar la formació del jovent” en països com el Senegal, el Congo, el Txad, Tanzània o el Perú, així com per “donar els mitjans per aprendre a produir els productes agrícoles bàsics”.
La campanya 2026 inclou projectes que l’entitat considera pioners, com el projecte a Uganda o la construcció d’una escola a Tanzània, al poble de Robanda. Aquest darrer projecte està liderat per Naia Aguilar, qui coneix la realitat de la zona. Casal ha explicat que Aguilar “va detectar infants sense escolaritzar” durant la seva estada al país, fet que va impulsar la proposta educativa.
“El 98% dels fons recaptats es destinen directament a finançar els projectes de campanya” – Jordi Casal
El president ha subratllat que treballen amb una xarxa de contactes de confiança. “Garantim la transparència amb un contacte directe amb persones que coneixem personalment”, ha afirmat, i ha detallat que tots els projectes es presenten degudament argumentats i que els responsables “envien els justificants de totes i cadascuna de les despeses”. Ha citat exemples com Jesús Muro a Uganda, la religiosa Rosa Maria Leonard al Senegal o Nadia Ghulam a l’Afganistan, amb qui assegura que hi ha una relació de col·laboració de molts anys.
Tanmateix, el responsable també ha destacat que “el 98% dels fons recaptats es destinen directament a finançar els projectes de campanya”, una dada que l’entitat posa en valor com a garantia de rigor i eficiència.
Pel que fa al context econòmic, Fernández ha explicat que el pressupost d’enguany s’ha ajustat a la baixa respecte al de l’any passat. “L’any anterior vam pressupostar 125.000 euros i no s’hi va arribar”, ha indicat, i ha afegit que enguany s’ha optat per “rebaixar el pressupost tenint en compte les condicions actuals i la gran quantitat d’associacions que demanen suport”. Tot i una davallada puntual el 2025, Casal ha assegurat que la resposta social continua sent positiva. “La gent està disposada a col·laborar i n’estem molt agraïts”, ha afirmat.
La campanya de recaptació per a aquest 2026
La campanya de Mans Unides Andorra s’acompanya de quatre esdeveniments principals amb l’objectiu de sensibilitzar la població i recaptar fons. Casal ha explicat que aquestes activitats estan pensades “per fer-nos reflexionar i prendre consciència de la urgència d’aquesta causa”.
El primer serà un cinefòrum, el dimarts 3 de febrer a les 20.00 hores, amb la projecció de la pel·lícula Muganga, celui qui soigne (2025), en col·laboració amb l’Aliança Andorrano-Francesa i els cinemes Illa Carlemany. El dijous 12 de febrer, a les 20.15 hores, Naia Aguilar presentarà el projecte de l’escola de Robanda en una conferència a la sala d’actes de MoraBanc. El diumenge 22 de març tindrà lloc l’aplec d’esbarts a la sala de congressos del Comú d’Andorra la Vella, i la campanya es tancarà amb el tradicional sopar solidari el dimecres 25 de març al complex esportiu i sociocultural d’Encamp, organitzat per l’arxiprestat de les Valls d’Andorra.