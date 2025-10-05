Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El tritó pirinenc s’incorpora a la ruta escultòrica de la Pitavola. | Comú de la Massana / Eduard Comellas
El Periòdic d'Andorra
Festival de muntanya

Un tritó pirinenc de Jordi Illamola es converteix en la cinquena escultura de la ruta de la Pitavola del Comapedrosa

Els infants gaudeixen de l'exposició de bestiar i de les demostracions dels oficis, a més de participar en els diversos tallers durant el cap de setmana

La cinquena edició de la Pitavola del Comapedrosa ha tancat amb una bona valoració, tant dels participants com dels veïns d’Arinsal i del públic, consolidant-se com una cita destacada per posar en valor els oficis tradicionals, la ramaderia i la cultura de muntanya. El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha assegurat que “tot i que la percepció dels veïns i comerciants d’Arinsal és molt positiva, continuarem treballant per fer evolucionar aquest mercat de muntanya que va néixer per celebrar cada any l’aniversari de la creació del Parc Natural del Comapedrosa, però també per impulsar les activitats emmarcades dins el Parc de les Tres Nacions”.

Amb tot, aquest matí s’ha presentat una nova obra d’art que passa a formar part de la ruta escultòrica de la Pitavola: un tritó pirinenc, realitzat pel ferrer artístic Jordi Illamola, el qual s’ha instal·lat a la vora del riu d’Arinsal. Durant cada edició de la cita s’ha inaugurat una escultura, relacionada amb la fauna del parc natural, en diferents punts del poble. Així doncs, ja són cinc les escultures que formen part de la ruta, amb la pitavola, la serenalla, l’isard i el trencalòs, a més del tritó inaugurat avui. A més, també s’ha fet un concurs de fotografia amb la temàtica de les escultures.

Un instant de la jornada. | Comú de la Massana / Eduard Comellas

Per la seva part, els infants han gaudit de l’exposició de bestiar i de les demostracions dels oficis, a més de participar activament en els diversos tallers durant tot el cap de setmana. La música és un altre dels elements del festival de muntanya, amb diversos concerts de grups del país al Niu de la Pitavola.

També han revalidat l’èxit les sortides guiades per descobrir diferents aspectes del nostre entorn natural, de la mà de professionals de la muntanya. En afegit, els amants de la fotografia han pogut gaudir d’una ‘master class’ de la mà del fotògraf de fauna salvatge Frédéric Larrey. Quant a la gastronomia, els establiments han sorprès amb les seves propostes a la Ruta de la Tapa, en la qual els assistents han votat les millors creacions gastronòmiques. 

