  Un passaport andorrà. | Arxiu El Periòdic
Evolució anual de nacionalitats

Un total de 1.187 residents obtenen la nacionalitat el 2025, amb un increment del 2,6% respecte a l’any anterior

El 60,6% de les nacionalitats s’han concedit amb plenitud de drets, mentre el 39% restant han quedat condicionades a la renúncia d’origen

Durant l’any 2025, un total de 1.187 persones residents han obtingut la nacionalitat andorrana, una xifra que ha representat un increment del 2,6% respecte a l’any anterior, tot i situar-se un 5,4% per sota de les dades registrades fa una dècada.

Del conjunt de resolucions, 719 s’han atorgat amb plenitud de drets, fet que representa el 60,6% del total. Paral·lelament, 463 casos s’han resolt amb el reconeixement provisional del dret d’adquisició, pendent que les persones interessades acreditin la renúncia a la seva nacionalitat d’origen dins del termini establert.

Pel que fa a les adquisicions amb plenitud de drets, 456 persones han accedit a la nacionalitat per origen, mentre que 263 ho han fet per la via de la naturalització, un procés que ha implicat la renúncia prèvia a la nacionalitat anterior.

Les adquisicions per residència han concentrat la major part dels casos de naturalització, per davant de matrimonis i altres vies previstes

D’acord amb els criteris europeus en matèria estadística, només s’han comptabilitzat els processos que comporten un canvi efectiu de nacionalitat i que afecten persones residents. En aquest marc, de les 263 adquisicions per naturalització, el 79,1% s’han produït per residència, el 17,1% per matrimoni i el 3,8% per altres motius.

Pel que fa a la distribució per sexe, les adquisicions per residència han correspost majoritàriament a homes, amb un 51,4%, davant del 48,6% de dones. En canvi, en els casos vinculats al matrimoni, les dones han representat el 57,8% de les persones que han adquirit la nacionalitat, mentre que els homes han suposat el 42,2%.

