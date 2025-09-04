Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Vista general del poble d'Ordino. | Arxiu ANA
Agències
Unes obres provoquen incidència elèctrica

Prop de 3.000 abonats es queden sense llum a Ordino per unes obres que van malmetre un cable de subministrament

Alguns dels afectats no van recuperar el servei elèctrics fins al cap d'una hora i les incidències es van notar especialment en restaurants i comerços

Un tall de subministrament elèctric va deixar sense llum prop de 3.000 clients d’Ordino aquest dimecres a la tarda, segons va informar la companyia Nord Andorrà. D’aquests, uns 2.000 van recuperar el servei al cap de tres minuts, mentre que la resta van haver d’esperar uns quinze minuts per tornar a la normalitat. Tot i així, alguns particulars van relatar que no van tenir electricitat fins a una hora més tard.

L’origen de l’avaria es troba en unes obres a la carretera del coll d’Ordino, a tocar del camí de la Gonarda. Segons Nord Andorrà, l’empresa que hi treballava no havia notificat les tasques i va malmetre un dels cables de subministrament. La constructora va avisar immediatament la companyia elèctrica, que va iniciar els treballs per restablir el servei de manera progressiva.

El tall també va provocar incidències en diversos establiments. Alguns restaurants van patir retards en les comandes i no van poder utilitzar els terminals de pagament durant una estona. A l’Oficina de Turisme d’Ordino, la llum va marxar fins a quatre vegades i el servei no es va estabilitzar fins a gairebé vint minuts després. Des de la corporació comunal han confirmat que a primera hora de la tarda també van experimentar interrupcions en el subministrament.

