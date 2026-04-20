  La motocicleta implicada en l'accident a la rotonda de la margineda a Andorra la Vella.
Incident a la CG-1

Un motorista es traslladat a l’hospital després de patir un xoc contra un turisme a la rotonda de la Margineda

La Policia ha rebut l'avís de l'accident entre un turisme amb matrícula francesa i una motocicleta del Principat al voltant de les 14.00 hores

Un home de 54 anys ha resultat ferit aquest dilluns en un accident de trànsit a la carretera general 1, a l’altura de la rotonda de la Margineda, a Andorra la Vella. En el sinistre s’hi han vist implicats un turisme amb matrícula francesa i una motocicleta del Principat. L’avís s’ha rebut cap a les 14.08 hores i fins al lloc s’hi han desplaçat efectius de la policia i una ambulància, els quals ha traslladat el motorista a l’hospital. Els serveis comunals han dut a terme tasques de neteja i retirada de restes dels vehicles per tal de restablir la normalitat a la via.

