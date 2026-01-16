Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
El Periòdic d'Andorra
Digitalització de teixit empresarial

Un mapa interactiu d’Andorra Business i l’AR+I situa les empreses innovadores al centre de l’ecosistema andorrà

Les empreses amb component innovador interessades a formar part de l’eina digital interactiva poden sol·licitar-ne la incorporació

Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació han posat en funcionament un mapa interactiu que permet identificar i visualitzar les empreses innovadores d’Andorra. Aquesta eina digital ofereix, d’un sol cop d’ull, una panoràmica de l’ecosistema empresarial del país vinculat a la innovació i als nous models de negoci d’alt valor afegit, i ja es pot consultar en línia.

La plataforma recull les empreses classificades segons la mida, la parròquia i el sector d’activitat, fet que facilita una lectura clara, accessible i estructurada de les iniciatives que contribueixen a impulsar la innovació, la competitivitat i el creixement econòmic al Principat.

L’eina digital ofereix una classificació de les empreses per mida, parròquia i sector d’activitat

El projecte és el resultat del treball conjunt d’Andorra Business i Andorra Recerca + Innovació, amb la voluntat de posar en valor el talent local, reforçar la visibilitat de les empreses que aposten per la innovació i afavorir noves connexions estratègiques entre companyies, inversors i institucions. Es tracta, a més, d’un recurs viu, que s’anirà ampliant amb la incorporació de noves empreses ja identificades i amb actualitzacions constants.

En aquest sentit, qualsevol empresa innovadora que encara no aparegui al mapa i vulgui formar-ne part pot posar-se en contacte amb qualsevol de les dues entitats impulsores. L’objectiu és incorporar el màxim nombre d’iniciatives possibles que contribueixin a consolidar Andorra com un territori cada vegada més competitiu i orientat al futur.

