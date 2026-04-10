Un ‘late show’ andorrà a l’estil ‘La Revuelta’ que s’allunya del pòdcast i dona veu a emprenedors amb humor

Un format amb èxit en països veïns arriba ara a Andorra amb una proposta que vol fugir del pòdcast tradicional, però mantenint el mateix objectiu: donar visibilitat a perfils coneguts del país des d’una vessant més distesa, propera i amb humor. La iniciativa pren com a referència programes com ‘La Resistencia’ o ‘Leitmotiv’, adaptats a una versió de “km 0” i d’alta muntanya.
Encara és una incògnita si entrarà en escena amb una passarel·la entre el públic fins a acabar colpejant un gran bombo entre crits dels assistents tipus David Broncano, o si optarà per obrir amb una editorial d’actualitat, posant el focus en qüestions que afecten els drets bàsics amb un to proper i carregat de ‘zascas’ al més pur estil d’Andreu Buenafuente, però el que sí que és segur és que l’emprenedor i especialista en màrqueting digital, Xavi Esquirigüela, serà el conductor d’aquest primer ‘late show’ andorrà, batejat com ‘La Pecera Show‘. El programa s’estrena aquest dissabte a les 21.00 hores a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, amb la previsió d’omplir les gairebé 190 places disponibles.
El projecte neix de la voluntat de trencar amb el format habitual dels podcasts. “Volia fugir una mica del pòdcast tradicional perquè acaben sent tots iguals i és difícil que la gent es vegi una hora sencera”, explica Esquirigüela. Per aquest motiu, aposta per un format en directe, amb públic i l’humor com a fil conductor. “Vaig decidir fer les entrevistes en un espai presencial i donar-li un toc d’humor”, afegeix.
Un ‘late show’ amb humor, entrevistes i bromes telefòniques per trencar amb el format clàssic
Així, el programa combinarà entrevistes amb acudits en directe, dinàmiques i fins i tot bromes telefòniques, tot amb l’objectiu d’apropar els convidats des d’una perspectiva diferent. “Coneixes aquella gent per la seva part professional, però mai en un ambient més còmic”, apunta el conductor. El primer convidat serà Santiago Caamaño, conegut a les xarxes com ‘Champimuro’, així com la participació dels humoristes Ivan Lira i Miki Legendario i l’aparició del conegut creper de la Rotonda. El format inclourà preguntes recurrents i continguts pensats per generar interès a les xarxes. “Parlarem de diners, de temes que interessen i que el públic vol saber”, explica Esquirigüela, amb la voluntat de crear contingut “que es pugui viralitzar”.
El projecte té una clara vocació d’evolució, ja que aquest primer capítol servirà com a prova per validar el format. “Serà un test per veure si agrada i si la gent s’ho passa bé”, assenyala. Si la resposta és positiva, la intenció és replicar-lo de manera recurrent. Pel que fa a la difusió, el programa es gravarà i es publicarà posteriorment, amb fragments adaptats a xarxes socials com Instagram o TikTok. “Aquest primer capítol és possible que el publiquem sencer a YouTube”, explica, tot i que el model de negoci encara no està definit i no es descarten fórmules com continguts de pagament en el futur.
El projecte també neix amb la voluntat de reforçar l’ecosistema local i posicionar Andorra com a espai d’oci i creació de contingut. “Volem que la gent vegi que aquí també es fan aquest tipus d’espectacles”, afirma Esquirigüela, qui destaca el potencial del país per acollir iniciatives d’aquest tipus i fins i tot atraure públic de fora.