Un home és arrestat, arran de l’activació d’un codi lila des de l’hospital, per agredir la parella al domicili conjugal

La Policia va detenir dilluns al migdia, a Andorra la Vella, un home de 42 anys per haver agredit la parella al domicili conjugal. En aquest sentit, segons informen, els agents van ser alertats des de l’hospital arran de l’activació d’un codi lila.
Aquesta no és l’única actuació per delictes contra la integritat física i moral registrada pel cos d’ordre aquesta darrera setmana. D’aquesta manera, dissabte a les 19.22 hores i també a la capital, els agents van arrestar un home de 40 anys per agredir un menor de 12 anys que prèviament s’havia barallat amb el seu fillastre en un parc de la parròquia.
La resta de detencions que ha fet la Policia han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol, en les quals s’han controlat sis homes amb edats compreses entre els 28 i 54 anys i amb taxes superiors a 0,87 g/l. Un d’ells, a més, duia una navalla de 7,7 centímetres de fulla a la ronyonera i, per tant, se’l va detenir també com a presumpte autor d’un delicte de tinença i port il·legal d’arma.