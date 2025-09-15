Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els serveis d'emergència assistint a la víctima de l'atropellament. | Lector
Incident a la capital

Un home de 68 anys presenta diversos politraumatismes en ser atropellat per un turisme a Andorra la Vella

L’accident s’ha registrat a les 13.30 hores davant el número 110 de l’avinguda Santa Coloma, on la policia ha intervingut immediatament

Un home de 68 anys ha resultat ferit aquest dilluns al migdia després de ser atropellat per un vehicle a l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella. L’accident ha tingut lloc cap a les 13.30 hores, a l’altura del número 110, quan un turisme amb matrícula andorrana ha envestit el vianant.

La Policia ha rebut l’avís en el mateix moment i s’ha desplaçat ràpidament fins al lloc dels fets, de la mateixa manera que hi han fet els serveis d’emergència. Segons han confirmat fonts hospitalàries a EL PERIÒDIC, la víctima presenta diversos politraumatismes i es troba en procés d’observació mèdica.

Ferit un jove de 17 anys

D’altra banda, aquest matí, també a Andorra la Vella, un motorista de 17 anys ha resultat ferit en un accident de trànsit on s’ha vist imlicat un turisme i la motocicleta del conductor ferit, tots dos vehicles amb matricula d’Andorra.

