Un home de 68 anys presenta diversos politraumatismes en ser atropellat per un turisme a Andorra la Vella

Un home de 68 anys ha resultat ferit aquest dilluns al migdia després de ser atropellat per un vehicle a l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella. L’accident ha tingut lloc cap a les 13.30 hores, a l’altura del número 110, quan un turisme amb matrícula andorrana ha envestit el vianant.
La Policia ha rebut l’avís en el mateix moment i s’ha desplaçat ràpidament fins al lloc dels fets, de la mateixa manera que hi han fet els serveis d’emergència. Segons han confirmat fonts hospitalàries a EL PERIÒDIC, la víctima presenta diversos politraumatismes i es troba en procés d’observació mèdica.
Ferit un jove de 17 anys
D’altra banda, aquest matí, també a Andorra la Vella, un motorista de 17 anys ha resultat ferit en un accident de trànsit on s’ha vist imlicat un turisme i la motocicleta del conductor ferit, tots dos vehicles amb matricula d’Andorra.