Un turista de 31 anys fuig d’un control policial, condueix en sentit contrari i acaba detingut al Pas de la Casa

La Policia ha arrestat aquest diumenge al matí, al Pas de la Casa, un home no resident de 31 anys després d’una persecució pels carrers de la vila. L’home està investigat per un presumpte delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària i per un altre contra la Funció Pública per haver ignorat les ordres dels agents i intentar fugir. Segons ha informat el cos, el conductor, que circulava amb un vehicle amb matrícula francesa, va accelerar en advertir la presència policial amb la voluntat d’evitar el control. Durant l’escapada, hauria recorregut diversos carrers a gran velocitat, en alguns casos en sentit contrari, i maniobrant per evitar la col·lisió.
Els agents localitzen al maleter 850 paquets de tabac valorats en prop de 3.300 euros i els traslladen a la Duana
La persecució va finalitzar quan l’home va abandonar el turisme, encara en marxa, i va intentar continuar la fugida a peu. Els agents, però, el van interceptar pocs instants després i van procedir a la seva detenció. En inspeccionar el vehicle, la Policia va localitzar al maleter 850 paquets de tabac presumptament destinats al contraban, amb un valor estimat d’uns 3.300 euros. Atès que la quantitat no superava el llindar penal, la mercaderia ha estat traslladada a la Duana Andorrana.
Altres detencions
D’altra banda, durant el cap de setmana també s’han produït dues detencions per delictes relacionats amb drogues. Un turista de 31 anys ha estat arrestat a l’interior d’un local d’oci nocturn d’El Tarter amb una petita quantitat de cocaïna, mentre que un jove de 21 anys ha estat controlat amb la mateixa substància a l’exterior d’una sala de festes d’Arinsal.
Pel que fa a la seguretat viària, els darrers dies s’han practicat vuit arrestos per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els implicats, tots homes d’entre 25 i 53 anys, han registrat taxes compreses entre 0,88 i 2,20 grams per litre de sang. En un dels casos, el conductor circulava amb el permís suspès per resolució judicial, fet que ha comportat una imputació addicional per un delicte contra l’Administració de Justícia.