Un conegut empresari digital recorre una multa per fer ‘rugir’ el motor del seu BMW i acaba amb la sanció anul·lada

Una multa de 100 euros per fer soroll amb el cotxe ha acabat amb una resolució policial anul·lada i un procediment sancionador que haurà de tornar a començar des de la fase d’al·legacions. El protagonista de la ‘fita’ és un conegut empresari resident al Principat, vinculat al sector del màrqueting digital i amb gran presència a les xarxes socials, qui va recórrer la sanció després que no se li facilités la documentació que havia demanat per poder defensar-se. Ara és Govern qui li ha acabat donant la raó en aquest punt, reconeixent, en una resolució del 7 d’octubre a la qual ha tingut accés aquesta casa, que l’expedient no es va posar a disposició de l’implicat abans que el cos policial confirmés la sanció econòmica.
Anant per pams, i en favor de mantenir la línia cronològica, els fets es remunten a la matinada de l’11 d’abril d’aquest mateix any (un dissabte), moment en què el conductor circulava per l’avinguda Bonaventura Armengol d’Andorra la Vella al volant d’un BMW M4. Segons la versió policial, els agents que es trobaven per la zona van observar que el vehicle s’aproximava «forçant clarament les marxes», un fet que hauria provocat que el soroll del tub d’escapament fos «molt elevat». Davant d’aquesta situació, semblaria ser que aquests mateixos agents van aturar el conegut empresari i li van imposar la sanció de 100 euros esmentada, per una presumpta infracció de l’article 44.2 del Codi de circulació.
El conductor considerava que el butlletí policial es limitava a indicar la infracció atribuïda, sense especificar quina maniobra havia efectuat o en quines circumstàncies s’havien produït els sorolls pertinents
Dos dies més tard, i no estant d’acord amb la multa, el conductor va presentar un escrit d’al·legacions en què qüestiona la manca de concreció de la denúncia. Els motius? Considerava que el butlletí policial es limitava a indicar la infracció atribuïda, sense especificar quina maniobra havia efectuat, si havia accelerat innecessàriament o en quines circumstàncies s’havien produït els sorolls pertinents. Això no seria tot, ja que va anar inclús més enllà i va afirmar que disposava d’un enregistrament de la intervenció i que dues persones l’acompanyaven en el moment dels fets. En el mateix escrit, també va sol·licitar una còpia íntegra de l’expedient que, sota el seu parer, justifiqués la denúncia policial.
Tot aquest embolic no va trobar resposta fins el 24 de juny, quan des del Departament de Policia es van desestimar les al·legacions i es va confirmar la sanció. Els motius, en aquest cas, van ser que la denúncia sí que contenia una descripció dels fets prou clara perquè el conductor pogués defensar-se i descartava que s’hagués produït una situació d’indefensió. A més, també recordaven que la constatació directa dels agents gaudeix de presumpció de veracitat i que, en aquesta mena d’infraccions, no és necessari disposar d’un mesurament acústic per acreditar els sorolls qualificats com molestos. Una resolució, doncs, que podria servir per donar per tancat l’afer, però no va ser el cas. Almenys per part del principal implicat en tota la situació.
Des del cos policial recordaven, per contra, que en aquesta mena d’infraccions no és necessari disposar d’un mesurament acústic per acreditar els sorolls qualificats com molestos
I és que el conegut empresari, després de rebre la notificació de la resolució policial el 10 de juny, va presentar un recurs administratiu l’endemà davant de Govern. Un nou escrit en què, en aquest cas, s’insistia que no havia pogut consultar la documentació utilitzada per confirmar la multa, alhora que qüestionava que la resolució incorporés una explicació més detallada dels fets que, per contra, no figurava en el butlletí inicial. Anant més al detall, també posava de manifest una discrepància en les hores consignades, ja que en alguns apartats es feia referència a les 00.53 hores i en altres a les 00.50 hores. És aquí llavors on entra Govern, qui, finalment, ha acabat anul·lant la resolució policial després de comprovar que l’expedient sol·licitat no s’havia mostrat al conductor.
«Malgrat el recurrent va sol·licitar trasllat de la còpia de l’expedient en el moment de presentar l’escrit d’al·legacions, aquest no se li ha mostrat». Aquestes han sigut, doncs, les paraules expressades per l’Executiu en el document aprovat aquest dimecres, considerant suficient la circumstància per ordenar que es repeteixi part del procediment, amb l’objectiu així d’evitar una possible afectació del dret de defensa i preservar les garanties de la persona sancionada. O dit d’una altra manera: la decisió obliga a tornar al moment en què el conegut empresari va presentar les primeres al·legacions, facilitar-li la còpia de l’expedient i elevar novament la documentació al Departament de Policia perquè dicti la resolució que correspongui.
Govern considerava suficient la circumstància exposada per ordenar que es repeteixi part del procediment, amb l’objectiu així de poder preservar les garanties de la persona sancionada
Això significa que la multa ha quedat definitivament descartada? Per descomptat que no. Amb la resolució que la confirmava havent estat anul·lada per l’ens governamental per una qüestió de tramitació, el cos policial podrà tornar a pronunciar-se sobre els fets una vegada s’hagi garantit l’accés del recurrent a la documentació. Així, i gairebé sis mesos després de la denúncia inicial, l’assumpte continua obert i podríem dir que, d’alguna manera, es torna gairebé a la casella de sortida. Aquesta vegada, però, amb les garanties procedimentals que l’Executiu ha considerat necessari ‘restablir’ perquè cap de les dues parts pugui emetre, a priori, cap mena de demanda. Però tot és possible i tot està per veure.