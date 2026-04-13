Un conductor intenta esquivar un control trepitjant una línia contínua i acaba detingut per alcoholèmia

La policia ha detingut durant el cap de setmana deu persones per conduir sota els efectes de l’alcohol, en diferents actuacions a la xarxa viària del país. Entre els casos, destaca el d’un home de 24 anys que va ser arrestat la matinada de dissabte després de fer un canvi de sentit trepitjant una línia contínua per evitar un control policial. Els fets van tenir lloc mentre les patrulles intervenien en un accident a la CG1, moment en què l’home va intentar eludir l’actuació policial amb aquesta maniobra i posteriorment va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,14.
També aquesta matinada, els agents han detingut una turista de 20 anys amb una taxa d’1,15 després de patir un accident a la rotonda de Prada Casadet, en què va resultar ferida. En el sinistre, però, no s’hi va veure implicat cap altre vehicle. Un altre dels casos és el d’un home de 59 anys, detingut dissabte al matí a la carretera de Comella amb una taxa de 2,00 després d’un accident amb danys materials contra un altre cotxe.
La matinada de diumenge, en un control a Andorra la Vella, la policia va arrestar el conductor d’una moto, un home de 49 anys, amb una taxa d’1,17. Durant la intervenció, l’home va llençar a terra un embolcall amb 0,4 grams de cocaïna i també va donar positiu a la prova de tòxics. La seva acompanyant, una dona de 51 anys, va reaccionar de manera agressiva, insultant i colpejant els agents, motiu pel qual també va ser detinguda com a presumpta autora de delictes contra l’honor i contra la Funció Pública.
Finalment, la resta de detencions corresponen a sis homes d’entre 23 i 71 anys, arrestats en diferents controls amb taxes d’alcoholèmia compreses entre 0,89 i 1,07.