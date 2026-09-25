La cara ‘invisible’ de l’incendi de la Querola: fins a 15 efectius de la Creu Roja van donar suport durant 36 hores

L’incendi de la Querola va implicar la mobilització de 34 efectius de Bombers i més d’un dia de treball. Tanmateix, també hi van ser presents altres grups d’efectius, com la Policia, Protecció Civil i la Creu Roja Andorrana, la qual va rebre l’avís a les 02.00 hores i, en menys d’una hora, ja tenia els primers equips a la zona. A vegades, però, aquest treball passa desapercebut als ulls de la societat: «A nivell públic, diria que falta una mica de reconeixement i potser hi ha gent que no sap el que fem allà. També he de dir que, a nivell personal, hi ha molt bon tracte. Tot i això, cal recordar que, al final, nosaltres estem per ajudar», ha declarat el cap d’intervenció de la Creu Roja, Joan Marc Martí, en declaracions a aquesta casa.
«Les tasques de la Creu Roja poden fer-se de manera invisible, però sempre hi som i potser caldria una mica més de visibilitat pública» – Joan Marc Martí
«Les tasques de la Creu Roja poden fer-se de manera invisible, però sempre hi som i potser caldria una mica més de visibilitat pública», ha afegit Martí, qui ha posat l’accent en el fet que, mentre van durar les tasques, els efectius de l’entitat dirigida per Jordi Ribes van ser allà per donar suport tant a Bombers com a la Policia, als agents de circulació i a tots els implicats en les tasques d’extinció. «Nosaltres ens vam encarregar de l’ajut logístic, del transport de personal i de bombones d’oxigen amb el minibús, així com de l’alimentació. La veritat és que ha estat per a nosaltres una experiència molt enriquidora», ha explicat.
En total, doncs, van participar 15 efectius de la Creu Roja Andorrana durant 36 hores, els quals van ajudar a mobilitzar personal dels parcs fins a l’incendi, i viceversa, disposant d’una ambulància, un minibús i dos vehicles lleugers. A més, també van muntar una carpa de suport a la UCA, des d’on es van servir fins a 250 àpats i 700 begudes a tots els implicats en l’extinció de l’incendi. En aquest sentit, Martí ha assegurat que, des que van arribar els primers efectius de la Creu Roja, es va parlar amb els responsables dels altres cossos per organitzar-se, a més de fer reunions cada quatre hores per adaptar-se a la situació i a les necessitats que poguessin sorgir. Després que l’incendi fos controlat i oficialment extingit, es van retirar una vegada rebuda l’autorització.