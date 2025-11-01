Un sinistre amb danys materials obliga a intervenir el servei de circulació a Sant Julià de Lòria

Aquest dissabte a la tarda, al voltant de les 18.30 hores, s’ha produït un accident al costat de l’hotel Font del Ferro, situat al terme de Sant Julià de Lòria. Segons diversos testimonis, només s’han produït danys materials, sense cap persona ferida.
Fonts presents al lloc dels fets han assenyalat que el servei de circulació s’ha desplaçat fins a la zona per garantir la seguretat i restablir la normalitat del trànsit.
A més, segons ha informat la Policia, un altre accident s’ha registrat cap a les 18.00 hores a la rotonda de la Margineda, també amb afectacions exclusivament materials i sense conseqüències personals.
Tots dos incidents han requerit la intervenció dels serveis de circulació, que han treballat per evitar retencions i assegurar la fluïdesa viària durant la tarda de dissabte.