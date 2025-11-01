Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Moments posteriors a la topada. | Lector
El Periòdic d'Andorra
Dues incidències viàries vespertines

Un sinistre amb danys materials obliga a intervenir el servei de circulació a Sant Julià de Lòria

L’incident, ocorregut a les 18.30 hores, només ha provocat danys materials; un altre sinistre similar s’ha produït mitja hora abans a la Margineda

Aquest dissabte a la tarda, al voltant de les 18.30 hores, s’ha produït un accident al costat de l’hotel Font del Ferro, situat al terme de Sant Julià de Lòria. Segons diversos testimonis, només s’han produït danys materials, sense cap persona ferida.

Fonts presents al lloc dels fets han assenyalat que el servei de circulació s’ha desplaçat fins a la zona per garantir la seguretat i restablir la normalitat del trànsit.

A més, segons ha informat la Policia, un altre accident s’ha registrat cap a les 18.00 hores a la rotonda de la Margineda, també amb afectacions exclusivament materials i sense conseqüències personals.

Tots dos incidents han requerit la intervenció dels serveis de circulació, que han treballat per evitar retencions i assegurar la fluïdesa viària durant la tarda de dissabte.

Comparteix
Notícies relacionades
La Castanyada popular omple la plaça del Telecabina de Canillo amb música, activitats familiars i un ambient festiu
L’aplicació Mou-te torna a funcionar amb normalitat després de completar la migració del sistema de validació
Serrano-Pentinat prega pels difunts al Cementiri vell en la seva primera visita oficial a la parròquia escaldenca

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Casal rep el distintiu que acredita el país com a primer estat inclòs com a Sipam per a la globalitat del seu territori
  • Societat
Després de desmuntar l’envelat de la Fira d’Andorra la Vella, l’aparcament del parc Central torna a estar operatiu
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Serrano Pentinat visita els llocs més emblemàtics de la parròquia d’Escaldes en la seva primera estada oficial
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
La Castanyada popular omple la plaça del Telecabina de Canillo amb música, activitats familiars i un ambient festiu
  • Parròquies, Societat, Uncategorized
Serrano Pentinat visita els llocs més emblemàtics de la parròquia d’Escaldes en la seva primera estada oficial
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella presenta el pla d’acció 2025-2028 per reforçar el benestar i l’autonomia de la gent gran
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu