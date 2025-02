Ubach dona la raó a la Coordinadora per mobilitzar-se contra la llei Òmnibus

Després que ahir la Coordinadora per a un Habitatge Digne fes saber públicament de l’assemblea popular que tindrà lloc el pròxim 6 de març per establir les possibles mobilitzacions i moviments a seguir un cop s’aprovi tot just aquell dia la llei Òmnibus, recordem, la qual promet assentar les bases per al futur del país en matèria, sobretot, d’habitatge, inversió estrangera, turisme i immigració, ha estat avui torn per al secretari general i portaveu de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, qui en una conversació amb EL PERIÒDIC ha afirmat que donaran suport als reclams manifestaries que com bé va recordar Rebeca Bonache ahir, només podria convocar l’associació de treballadors.

“Estem disposats a portar a terme aquestes mesures perquè ja ho hem alertat des del principi, que aquest Govern de Demòcrates per Andorra només fomenta l’especulació immobiliària. Si estem en aquesta greu situació és gràcies i enterament per les seves polítiques. Les solucions estan sobre la taula, ja que tant des del sindicat com des de la mateixa plataforma per l’Habitatge ja es van oferir algunes, el problema és que l’Executiu les rebutja“, ha concretat sobre l’assumpte tractat el dirigent de l’USdA.

Un dels motius que per a Ubach ha estat la peça desencadenant del problema d’habitatge és “l’obertura econòmica que ha permès el Govern al país i que ha deixat pel sostre el preu per a tots els pisos tant de lloguer com de venda”, raonant alhora que el que no poden fer els mandataris “és passar la pilota entre llogaters i propietaris per un problema que han generat ells mateixos“.

Posant així en el punt de mira les “polítiques neoliberals” que exerceix el Govern encapçalat per Xavier Espot, Ubach ha anat més enllà ratificant que l’únic que desitgen des de l’associació, per aquest domini en concret, és que el “Consell General i els comuns prenguin consciència de la situació” que està afectant el Principat i que els segons comencin a alliberar terrenys on sortirien “pisos a molt bon preu sense els agregats en paperassa” i que el Govern, pel seu costat, “es posi a construir pisos de protecció oficial de venda i de lloguer“, ja que segons el portaveu dels sindicats, a Andorra s’estan barrejant aquests amb els pisos socials. Un reclam que ve per garantir que cada comprador tingui tots els seus drets coberts i a un preu assequible.

Aquest darrer concepte ha estat un altre punt de discòrdia per al secretari del sindicat, atenent que tampoc comprèn “a on està aquesta accessibilitat que hauríen de rebre aquests habitatges” si hi ha molts pisos al Principat que es lloguen per damunt dels 2.000 euros. De forma que Ubach ha sigut molt sintètic explicant que “no hauriem de confondre el mercat regular immobiliari amb el qual hauria de garantir un habitatge digne de subsistència i que per això, cal fixar un veritable preu assequible”. Finalment, també ha asseverat que si tot això no va acompanyat d’un augment “estrepitós” dels salaris, tant els joves com la gent que fa molts anys que viu al país “es veuran igualment obligats a marxar de casa seva”.