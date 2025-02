La Coordinadora convoca una assemblea el 6 de març per definir mobilitzacions contra la llei Òmnibus

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha convocat una assemblea popular el pròxim 6 de març per definir possibles mobilitzacions en resposta a l’aprovació de la llei Òmnibus. L’entitat considera que el text legislatiu no respon a les necessitats de la ciutadania i podria agreujar la situació dels llogaters: “Les mobilitzacions són inevitables”, ha afirmat la portaveu de l’entitat, Rebeca Bonache, després que una enquesta interna hagi reflectit un suport majoritari a accions continuades per reclamar mesures efectives en matèria d’habitatge. “Ja hem fet l’enquesta i hi ha molta gent que demana mobilitzacions fins a aconseguir un objectiu”, ha afegit. Entre les opcions plantejades es troben la vaga de lloguers, talls de carreteres i altres accions de protesta.

En aquesta línia, la Coordinadora denuncia que la llei Òmnibus no recull moltes de les esmenes proposades per protegir els llogaters. “Només s’ha acceptat la sanció als propietaris, mentre que la indemnització pels desallotjats ha quedat fora”, ha assenyalat Bonache, qui considera que això deixa les persones afectades sense cap tipus de protecció i incrementa el risc de desnonaments. També ha destacat que la llei no aborda problemàtiques sorgides per la ‘trampa del fill’, la qual permet als propietaris desallotjar inquilins al·legant necessitats familiars.

L’entitat també s’ha pronunciat sobre la possibilitat d’una vaga general, tot i que assenyala que aquesta hauria de ser convocada pels sindicats. “Nosaltres no podem convocar una vaga general, però estem disposats a donar suport quan es posi damunt la taula”, ha afirmat la portaveu, recordant que aquesta decisió correspon als sindicats laborals: “Sempre estem parlant amb ells, sempre tenim una mà solidària amb tots els col·lectius i llavors, quan ells vegin la manera de poder fer-ho, ho farem”, ha remarcat.

Un altre dels punts de reivindicació és la necessitat de regular els preus del lloguer i la venda d’habitatges, fent-los proporcionals als salaris. Bonache ha destacat que “la falta de pisos públics és un problema greu i el registre de sol·licitants no reflecteix la necessitat real”. A més, ha assenyalat que, tot i l’alta demanda, “hi ha molt pocs inscrits al registre d’habitatge públic perquè moltes persones desconeixen el seu funcionament o no hi confien”.

D’aquesta manera, Bonache ha confirmat que totes les decisions es prendran de manera assembleària i que la trobada del dia 6 serà fonamental per establir un full de ruta clar. “Esperem que se sumi molta gent i que els afectats puguin expressar les seves necessitats i propostes”, tot indicant que serà en aquest punt en què “traçarem un full de ruta i començarem a fer propostes”, amb l’objectiu així “de pressionar les institucions i exigir mesures concretes davant la crisi de l’habitatge”.