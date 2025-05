Canvi en l’accés digital a l’administració tributària

Tributs i Fronteres requerirà el certificat digital com a única via d’accés telemàtic a partir del novembre

El Govern deixarà d’emetre credencials al juny i preveu expedir més de 8.000 certificats de representació durant els quatre mesos d’adaptació

A partir del mes de novembre, totes les gestions telemàtiques amb el Departament de Tributs i Fronteres hauran de fer-se de manera exclusiva mitjançant el certificat digital. Amb aquest canvi, el mòdul d’identificació en línia (MIL), que actualment permet accedir als serveis digitals mitjançant credencials contractuals, deixarà de ser operatiu a la tardor. En aquest sentit, el Govern ha anunciat que a partir del mes de juny ja no es lliuraran nous contractes per aquest sistema.

El certificat digital incorpora un doble factor de verificació que el fa més segur, i per això s’establirà com l’únic mecanisme vàlid per accedir a la plataforma digital de Tributs i Fronteres. El Departament de Transformació Digital preveu un període de quatre mesos per facilitar l’adaptació al nou model, durant el qual es reforçarà l’atenció a les sol·licituds de certificats.

Tot i que la majoria de persones físiques ja disposen del certificat, el Govern ha detectat que el seu ús encara no està del tot estès entre les societats. És per això que s’estima l’emissió de més de 8.000 certificats de representació durant aquesta fase de transició. Els certificats es poden sol·licitar mitjançant el servei de tràmits del Govern. A més, per facilitar-ne l’ús, especialment entre els gestors que operen en nom de tercers, s’han posat a disposició diversos vídeos explicatius a la seu electrònica del Govern.