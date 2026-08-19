No prohibir no significa donar carta blanca

Regular la pirotècnia és necessari davant les conseqüències que el seu ús indiscriminat pot tenir sobre els animals i altres col·lectius sensibles. Que Govern descarti una prohibició general durant celebracions tradicionals com Sant Joan o les festes majors és comprensible, però preservar aquestes tradicions no pot equivaldre a mantenir una llibertat absoluta en l’ús dels petards. Precisament en aquestes jornades, quan la pirotècnia es concentra i s’intensifica, també calen normes clares sobre els horaris, els espais i les condicions en què es pot utilitzar. La tradició és un element que cal tenir en compte, però no pot situar-se al marge de les exigències actuals en matèria de convivència i benestar animal. El futur reglament haurà de trobar, per tant, un equilibri que no serà senzill: limitar els usos injustificats durant la resta de l’any sense convertir les festivitats en una excepció sense control. Regular implica també establir límits allà on l’ús de la pirotècnia està socialment més arrelat.