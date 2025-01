Transports impulsa una línia de bus nocturn gratuïta fins al Pas de la Casa

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, l’inici d’una línia de bus nocturn que connectarà amb el Pas de la Casa. Aquesta iniciativa, que es desenvoluparà com a prova pilot fins al 30 d’abril, té l’objectiu d’avaluar la demanda i recollir dades concretes sobre l’ús de la línia.

El nou servei s’inicia aquest mateix dimecres a la nit i complementa les dues sortides nocturnes que des del setembre connecten Ordino, Canillo i Sant Julià de Lòria amb l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA). En aquest cas, la freqüència del servei nocturn fins a Canillo s’amplia amb una nova sortida a les 00.00 hores des de l’ENA, mentre que es creen dues sortides més que connecten Canillo amb el Pas de la Casa a les 00.40 i a la 01.40 hores. Aquestes noves connexions permeten enllaçar el Pas de la Casa amb l’ENA en horari nocturn. Tots els horaris estan disponibles al web www.bus.ad.

La iniciativa té un cost de 35.000 euros i serà gestionada per l’empresa Coopalsa. Forné ha explicat que la mesura s’ha adoptat després d’escoltar l’opinió del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa i de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, així com arran de l’estudi d’optimització de les línies de transport públic en marxa. “Aquesta línia sembla que pot tenir demanda i, per tant, és important poder analitzar-ne l’ús amb dades reals”, ha declarat.

Increment sostingut en l’ús del transport públic

Des de l’aplicació de la gratuïtat del transport públic el setembre del 2022, el volum de viatgers ha experimentat un increment notable. Segons les dades del 2024, el nombre total de viatges ha arribat als 7,7 milions, amb una mitjana diària de 21.000 usuaris, xifres que suposen un increment del 19% respecte al 2023. En conjunt, el volum de viatges s’ha triplicat –concretament, s’ha multiplicat per 3,14– des de l’inici de la gratuïtat. “Aquesta cultura del bus que s’ha creat demostra que estem avançant en la direcció correcta”, ha afirmat Forné, qui també ha destacat que l’augment de viatgers contribueix a una reducció del trànsit, una millora de la mobilitat i una disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Pel que fa al servei nocturn, que es va implementar el setembre del 2024, registra una mitjana de 156 viatges al dia entre setmana i 269 viatges diaris incloent caps de setmana i festius. Des de la seva posada en marxa, el servei ha acumulat un total de 32.500 viatges. La línia BN2, que ara s’estén fins al Pas de la Casa, concentra el 45% dels desplaçaments nocturns, mentre que les línies BN1 (Sant Julià de Lòria) i BN3 (Ordino) acumulen el 21% i el 34% respectivament.