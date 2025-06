Solidaritat activa

Tot i una reducció del 12% en les demandes socials, Càritas manté la seva acció al territori i aposta per una atenció qualitativa

Amb un enfocament centrat en les persones, Càritas diversifica la seva acció social i internacional, i acull nous projectes com "Jo com tu"

Càritas Andorrana ha presentat la memòria d’activitats del 2024, un document que reflecteix la tasca social desenvolupada per l’entitat arreu del país. Durant l’any passat, es van atendre 1.012 persones, un 12% menys que l’any anterior, una tendència a la baixa que s’interpreta com un senyal positiu de la capacitat del sistema públic i privat per fer front a les necessitats socials.

Gràfic comparatiu de l’atenció social anual de Càritas Andorrana, amb una baixada destacada el 2024. | Càritas Andorrana

L’eix principal de l’entitat continua sent l’atenció primària i l’acollida, amb 328 famílies ateses. Entre les problemàtiques detectades, destaquen les dificultats econòmiques, laborals, d’habitatge i la manca d’informació sobre drets socials. En paral·lel, el Banc d’Aliments va donar servei a 134 persones, tot gestionant més de 12.000 kg de productes. No obstant això, aquest model canviarà el 2025: l’entitat implementarà el projecte “Jo com tu”, que substituirà el sistema tradicional per un nou format amb targetes de prepagament, més digne i adaptat a les necessitats dels usuaris.

A més, es van oferir serveis de suport psicològic i jurídic a 27 persones, i es va mantenir el programa de reforç escolar per a infants en situació vulnerable. Els voluntaris continuen essent un pilar clau de l’organització: el 2024, un total de 127 persones van col·laborar activament en diverses iniciatives.

En l’àmbit de l’habitatge, Càritas gestiona 24 pisos, un dels quals ha estat cedit gratuïtament al Govern com a refugi en situacions d’emergència. La resta es troben ocupats, principalment per usuaris derivats d’Afers Socials o per llogaters de llarga durada. De cara al 2025, una de les prioritats serà la rehabilitació d’aquests immobles, tasca que es farà de manera gradual quan es vagin alliberant, gràcies a les donacions rebudes durant el 2024. També s’han mantingut els projectes de cooperació internacional, amb actuacions destacades a València, Kènia, Colòmbia i Bolívia.

Des del punt de vista econòmic, l’exercici s’ha tancat amb un balanç positiu, gràcies a dues donacions excepcionals rebudes en el marc de la campanya iniciada el 2023, arran de l’aprovació de la llei que permet a les persones sense hereus o amb voluntat de llegar part del seu patrimoni, destinar fons a entitats com Càritas. Tot i aquest impuls puntual, l’entitat recorda que no es tracta d’una situació recurrent i subratlla la importància de continuar comptant amb la solidaritat de la ciutadania per garantir la sostenibilitat dels seus projectes socials.

Una Trobada de Càritas oberta i participativa per reforçar vincles

El pròxim 21 de juny, Càritas Andorrana organitza una trobada festiva oberta a tothom al Santuari de Meritxell. La cita vol ser un espai de reconeixement i agraïment per a voluntaris, socis i col·laboradors, però també una oportunitat perquè persones interessades coneguin la tasca de l’entitat i s’hi puguin implicar.

La jornada començarà a les 10.30 h amb una presentació de les activitats, seguida d’una eucaristia presidida pel bisbe i copríncep Josep-Lluís Serrano. A continuació, hi haurà un dinar gratuït amb paella i altres plats en un ambient lúdic i familiar. Càritas anima tothom a participar en aquesta trobada, especialment famílies i joves, amb l’objectiu de fomentar el voluntariat i consolidar vincles amb la societat andorrana.

Cartell informatiu de la Trobada de Càritas del 21 de juny al Santuari de Meritxell. | Càritas Andorrana