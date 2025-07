Sorpresa institucional davant l'anunci

Torres lamenta la presentació unilateral del projecte multifuncional per part del Comú d’Andorra la Vella

El ministre de Turisme i Comerç assegura que la iniciativa és una bona solució temporal mentre es defineix un espai definitiu

El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha expressat la sorpresa del Govern arran de la presentació pública del projecte de recinte multifuncional per part del Comú d’Andorra la Vella. Torres ha denunciat que es tracta d’una acció “unilateral” que no reflecteix el treball conjunt dut a terme entre el comú i Andorra Turisme des del setembre de 2024. “Aquí és on està el quid de la qüestió”, ha dit el ministre, tot recordant que el projecte inicial va ser impulsat pel seu ministeri.

Malgrat el desacord amb les formes, el Govern dona suport al projecte. Torres ha qualificat la proposta com “una bona solució provisional” que ha de permetre donar resposta a les necessitats culturals i firals de manera més eficient. Ha explicat que la instal·lació d’un multiespai al Prat de la Creu evitaria haver de muntar i desmuntar anualment la carpa del Cirque du Soleil i permetria aprofitar millor els recursos econòmics existents. Segons dades aportades pel ministre, el muntatge, lloguer i desmuntatge de la carpa suposa una despesa anual d’uns 700.000 euros per part d’Andorra Turisme.

El projecte va ser concebut com una instal·lació multifuncional i desmuntable, amb capacitat per a 5.000 persones de peu, una alçada mínima de vuit metres i condicions tècniques adequades per a espectacles de gran format. Durant més de vuit trobades, Andorra Turisme i el comú de la capital han anat ajustant-ne els detalls per tal que pogués acollir tant la Fira d’Andorra la Vella com el Cirque du Soleil i altres esdeveniments culturals o esportius.

Tot i el desacord en la forma de comunicació pública, el ministre ha reconegut les adaptacions fetes pel comú en favor de la ciutadania i ha afirmat que “ens necessitem els uns als altres per fer realitat aquest projecte”. Torres ha volgut subratllar que la proposta “no és del comú”, sinó “un projecte de país”, i que calia que el procés es comuniqués de manera conjunta.

Possibilitat oberta per al Museu Nacional

Quant a la possibilitat que el recinte aculli en el futur el Museu Nacional, Torres ha deixat clar que res no s’ha descartat. Ha explicat que el projecte actual és desmuntable i que, per tant, si el Ministeri de Cultura escull aquest indret com a ubicació del museu, es podrà reconfigurar l’espai sense dificultats estructurals. Ha reiterat, però, que la titularitat del terreny és un requisit fonamental per a una inversió d’aquesta magnitud, i que caldrà estudiar opcions públiques a mitjà termini, com ja s’havia valorat en altres ocasions.

Finalment, el ministre ha destacat la importància de reconèixer “la gestació compartida del projecte” i ha insistit que l’objectiu ha de ser “treballar colze a colze per oferir un espai millor a la ciutadania i al sector turístic del país”.