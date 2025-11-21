Torres defensa el documental després de l’estrena: “No era només un esdeveniment esportiu d’un sol dia”

Un mes després de celebrar-se l’Andorra Cycling Masters, amb dues proves inèdites al Principat, aquesta tarda s’ha estrenat l’esperat documental, el qual ha reunit unes 300 persones entre convidats i autoritats al cinema Illa Carlemany. La peça es distribuirà a 120 països i, a partir de demà, es podrà veure a la plataforma DAZN. Més endavant també s’incorporarà a Movistar+ Espanya, ESPN, Discovery+, HBO Max, Amazon Prime Video o TV Azteca, ampliant encara més la seva difusió arreu del món.
De fet, aquest ha estat el principal motiu pel qual Andorra Turisme va decidir posar en marxa aquest projecte: donar a conèixer el país arreu del món a partir del documental. En aquest sentit, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha explicat que “nosaltres sempre fem campanyes centrades en 7 o 8 països; aquí al final podrem arribar a més de 120 països”. El ministre ha apuntat que molta gent que veurà el documental “molt probablement” no coneixerà el país i descobrirà “on es pot practicar ciclisme i la bellesa dels nostres paisatges”.
En aquesta línia, Torres ha ponderat la importància de donar una imatge de país ciclista. “El que estem fent els darrers anys és consolidar els esdeveniments ciclistes com totes les proves que s’han fet aquest any”, ha dit, afegint que es tracta “d’un sector que representa moltíssim per al turisme andorrà”.
Contràriament, l’esdeveniment i el documental han generat tensions polítiques en les darreres setmanes després que un mitjà publiqués que el cost total del projecte superava el milió d’euros. Seguidament, el grup parlamentari Concòrdia va sol·licitar oficialment al Govern tota la documentació relacionada amb l’organització i la mobilització de l’esdeveniment. En resposta, Torres ha expressat que espera que, després de l’estrena, tothom entengui la mobilització i la inversió econòmica que s’ha fet. “No era només un esdeveniment esportiu d’un sol dia”, ha remarcat.
Pel que fa a la sol·licitud de Concòrdia, el titular de Turisme ha assegurat que estan treballant per respondre totes les preguntes parlamentàries. “Les traslladarem totes, perquè al final el que apostem nosaltres és per la transparència i que s’expliquin les coses molt bé”.
D’altra banda, el director, José Rueda, ha explicat que el repte principal era “explicar el ciclisme d’una manera més humana”, mostrant no només la competició sinó també la convivència entre quatre dels millors ciclistes del món: Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Primož Roglič i Isaac Del Toro. El documental segueix tres línies: mostrar com viuen els esportistes els moments previs i posteriors a la competició; seguir les dues proves, i donar a conèixer els espais d’Andorra que hi tenen protagonisme.
Rueda ha detallat que el documental revela rutines i moments habitualment invisibles: els corredors esmorzant plegats, desplaçant-se junts en furgoneta, comentant sensacions abans i després de cada esforç o compartint les emocions del resultat final. “Veies els ciclistes d’una manera molt més propera”, ha explicat, destacant també la bona relació entre rivals com Vingegaard i Pogačar, lluny de la tensió que molts podrien imaginar.
D’aquesta manera, la producció construeix un relat que combina salts en el temps i un compte enrere fins a la prova principal, alternant testimonis personals amb imatges del Coll de la Gallina, del circuit urbà i d’altres espais naturals. El documental recorda que el 92% del territori és natura i que més de 120 ciclistes professionals entrenen habitualment al país.
Segons Rueda, rodar a Andorra ha estat “un luxe”, destacant les facilitats rebudes i la bona preparació prèvia: “Ens van assessorar molt i ens vam sentir molt acompanyats”. Tot i això, el director reconeix que el termini de muntatge va ser exigent: “En 50 minuts havíem de renunciar a coses de les quals ens havíem enamorat, però el que queda és el millor del millor”, ha conclòs.