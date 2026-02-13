Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una reunió del patronat d'honor de la Fundació Privada Tutelar d'aquest darrer estiu. | Fundació Privada Tutelar
Canvis a l'entitat

La Fundació Privada Tutelar nomena Thaïs Mingorance nova gerent per reforçar l’atenció als més vulnerables

Mingorance s’incorporarà aquest febrer al capdavant d’una entitat que tutela 79 persones, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei

La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra ha nomenat Thaïs Mingorance Varela com a nova gerent de l’entitat, reforçant així el seu compromís amb la protecció, el suport i la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat al país. Mingorance s’incorporarà aquest mateix mes de febrer i compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit social, sanitari i de gestió de persones, amb experiència en lideratge d’equips i desenvolupament organitzacional.

La nova gerent s’incorporarà aquest mateix mes de febrer i compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit social, sanitari i de gestió de persones

En aquesta nova etapa, assumirà la responsabilitat de coordinar i impulsar l’activitat de la Fundació, que actualment atén 79 persones i està dedicada a la tutela i suport de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb trastorns de salut mental. A més, la Fundació gestiona el programa Joves en Inclusió (JEI), orientat al suport especialitzat de joves amb trastorn de l’espectre autista.

Segons destaca l’entitat, el perfil professional i humà de Mingorance representa un pas endavant en el reforç de la qualitat del servei, la millora contínua i l’enfortiment de la xarxa d’atenció a les persones tutelades i els seus entorns. La Fundació també agraeix la confiança de totes les famílies i institucions col·laboradores, i reafirma la voluntat de continuar treballant amb rigor, sensibilitat i proximitat.

