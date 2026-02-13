La Fundació Privada Tutelar nomena Thaïs Mingorance nova gerent per reforçar l’atenció als més vulnerables

La Fundació Privada Tutelar del Principat d’Andorra ha nomenat Thaïs Mingorance Varela com a nova gerent de l’entitat, reforçant així el seu compromís amb la protecció, el suport i la defensa dels drets de les persones en situació de vulnerabilitat al país. Mingorance s’incorporarà aquest mateix mes de febrer i compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit social, sanitari i de gestió de persones, amb experiència en lideratge d’equips i desenvolupament organitzacional.
La nova gerent s’incorporarà aquest mateix mes de febrer i compta amb una llarga trajectòria professional en l’àmbit social, sanitari i de gestió de persones
En aquesta nova etapa, assumirà la responsabilitat de coordinar i impulsar l’activitat de la Fundació, que actualment atén 79 persones i està dedicada a la tutela i suport de persones grans, persones amb discapacitat i persones amb trastorns de salut mental. A més, la Fundació gestiona el programa Joves en Inclusió (JEI), orientat al suport especialitzat de joves amb trastorn de l’espectre autista.
Segons destaca l’entitat, el perfil professional i humà de Mingorance representa un pas endavant en el reforç de la qualitat del servei, la millora contínua i l’enfortiment de la xarxa d’atenció a les persones tutelades i els seus entorns. La Fundació també agraeix la confiança de totes les famílies i institucions col·laboradores, i reafirma la voluntat de continuar treballant amb rigor, sensibilitat i proximitat.