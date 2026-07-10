Tarda de trànsit especialment dens a la sortida sud, amb retencions importants i amb el focus posat en les vacances

Una tarda de llargues cues ja no és només el que es preveia en aquest divendres estival, i en plena operació sortida de vehicles per la situació de vacances de molts residents del nostre país. El servei de Mobilitat ha informat des d’aquest migdia el trànsit dens que hi ha circulant en aquests moments en direcció a la frontera del riu Runer, mentre que la situació, a les 17.30 hores, continua de la mateixa manera i amb cues cada vegada més llargues i atapeïdes.
De la mateixa manera, des del servei de control de trànsit estatal destaquen que l’arribada de cotxes per la Massana en sentit nord també està patint les conseqüències d’un divendres especialment intens en l’apartat de la mobilitat (per la carretera CG-3). De manera que, a banda de la prudència lògica i paciència que sempre es demana als conductors en aquestes situacions, ser conscients de l’estat de les carreteres és sempre un punt a favor i de previsió, més trobant-nos en ple mes de juliol i, per tant, en flux constant de desplaçaments.