Tancament temporal de l’aparcament de l’Esglèsia per culminar la seva ampliació

L’aparcament de l’Església, situat a la part històrica de la parròquia, romandrà tancat del 24 al 28 de febrer per finalitzar els treballs pendents a l’interior i procedir a les tasques de pintura, segons apunten des del Comú d’Escaldes-Engordany. Es tracta així d’un tancament ja s’havia anunciat el mateix dia de la seva obertura, com a part del calendari previst per enllestir definitivament la instal·lació.

La corporació fa saber que un cop completades aquestes millores, l’aparcament recuperarà el seu funcionament habitual, oferint una nova zona d’estacionament amb capacitat de fins a 100 vehicles. En aquest sentit, cal recordar que a l’aparcament de l’Església s’hi pot accedir amb la targeta AD+. Per poder-la utilitzar és imprescindible que, prèviament, l’usuari l’activi.

Sobre això últim, és una operació que s’ha de fer de manera presencial a l’aparcament de Caldea en qualsevol horari. Un cop activada, els usuaris podran beneficiar-se de descomptes en les tarifes d’estacionament assumint un preu de 0,30 euros per fracció de quinze minuts, amb la primera hora gratuïta.