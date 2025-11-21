Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Tancament preventiu de la carretera d'accés a França. | Arxiu ANA
Tancat l’accés a la frontera francesa a partir d’aquest vespre i fins demà dissabte a causa del mal temps

El tancament respon a la previsió de fortes ràfegues de vent i la formació de congestes les quals poden provocar disminució de la visibilitat

L’accés a França pel Pas de la Casa quedarà tancat de manera preventiva aquest divendres a partir de les 20.00 hores i fins a les 08.00 hores de dissabte, segons ha comunicat el Govern d’Andorra arran d’una notificació dels serveis francesos. La mesura s’adopta com a conseqüència del deteriorament de les condicions meteorològiques previstes per aquesta nit.

El tancament respon a la previsió de fortes ràfegues de vent i la formació de congestes, factors que poden provocar una disminució notable de la visibilitat i complicar greument la circulació a la zona fronterera. Les autoritats franceses han traslladat aquesta informació a les andorranes, que han activat el protocol corresponent i han difós el comunicat amb caràcter d’urgència.

Les autoritats franceses han traslladat aquesta informació a les andorranes, les quals han activat el protocol corresponent i han difós el comunicat amb caràcter d'urgència

El Departament de Mobilitat recomana als conductors que planifiquin els seus desplaçaments i consultin l’estat de la xarxa viària a través del portal www.mobilitat.ad abans d’iniciar qualsevol trajecte. Des del Govern es recorda que aquestes mesures tenen caràcter preventiu i busquen garantir la seguretat dels usuaris de la carretera. S’espera que l’accés es reobri dissabte a les 08.00 hores, sempre que l’evolució de les condicions meteorològiques ho permeti.

