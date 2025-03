Avís de circulació per condicions climatològiques

Tallat pel temporal l’accés al Pont de Cabús a la CG4 i al Coll de Puymorens de l’RN320

Mobilitat informa de la necessitat de reduir el màxim nombre de desplaçaments possibles i d'equipar degudament els vehicles en cas de circular per l'RN20 i RN22

Mobilitat ha alertat des de primera hora d’aquest matí de dissabte que a causa de les nevades s’hi ha activitat una fase negra a la CG2 del Port d’Envalira entre Soldeu i el Pas de la Casa i una fase groga per la CG2 del Tarter, per la CG3 d’Arans, a la CG4 de Xixerella i a la CG5 d’Arinsal. És per això que el departament ha fet saber que queda tallat l’accés per la CG4 al Pont de Cabús de la Massana i també el tancament de la carretera RN320 en direcció al Coll de Puymorens entre la vall francesa del riu Ariège i el de Carol.

Altrament, i vista la situació climatològica, Mobilitat recomana a tots els usuaris de la xarxa viària a minimitzar, en primer lloc, els desplaçaments i només en el cas de ser necessari, així com fer servir el transport públic en comptes del vehicle privat i en cas de fer servir aquest últim estar degudament equipat. En aquest sentit, els equipaments com ara de cadenes a les rodes s’han imposat obligatoris per als conductors a l’RN20 i a l’RN22 del Pas de la Casa i s’ha restringit en aquesta àrea la mobilitat per als vehicles pesants de més de 19 tones.

Actualment (migdia) l’alerta negra preval al Port d’Envalira, mentre que la fase groga roman activa a la CG2 d’Incles, a la CG3 de Llorts i a la CG4 en accés al Coll de la Botella. D’altra banda, el tall a l’RN320 Coll de Puymorens es manté.