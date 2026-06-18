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  • La campanya de prevenció d'incendis. | Govern
El Periòdic d'Andorra
  • Societat
Gestió preventiva del combustible forestal

Sorteny acull una jornada de prevenció d’incendis forestals coincidint amb l’inici de la campanya d’estiu

La jornada reunirà uns 35 participants, entre els quals prop de 25 efectius de Protecció Civil i una desena de treballadors del Comú d'Ordino

Aquest dissabte tindrà lloc una jornada de prevenció d’incendis forestals organitzada conjuntament pel Departament de Protecció Civil i el Comú d’Ordino al Parc Natural de la Vall de Sorteny. L’actuació consistirà en treballs de tractament preventiu de vegetació combustible a la solana situada a les immediacions del refugi Borda de Sorteny. Les tasques, les quals es duran a terme manualment, permetran reduir la càrrega forestal i afavorir la millora de les pastures utilitzades pels ramats de les estives parroquials.

La jornada reunirà uns 35 participants, entre els quals prop de 25 efectius de Protecció Civil i una desena de treballadors del Comú d’Ordino. A més de la intervenció sobre el terreny, l’activitat té una vessant formativa i de sensibilització, ja que permet als voluntaris conèixer de primera mà les tècniques de gestió preventiva del combustible forestal i reforçar la cultura de la prevenció associada al medi natural.

Les tasques permetran reduir la càrrega forestal i afavorir la millora de les pastures utilitzades pels ramats de les estives parroquial

Aquesta jornada coincideix amb l’inici de la campanya anual de prevenció d’incendis forestals que es posa en marxa des del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. La campanya d’aquesta edició, ‘El foc no és un joc’, pren com a escenari l’entorn del Refugi de Sorteny i mostra la seqüència completa del pas de les flames: l’estat natural previ, la recreació simulada del front del foc i el desolador paisatge postincendi.

Es recorda que el país compta amb el Butlletí de Perill d’Incendis Forestals (BPIF), l’eina de referència per estimar el nivell de perill d’incendi a través d’una escala de quatre nivells: nivell 0 (baix i/o moderat), nivell 1 (alt), nivell 2 (molt alt) i nivell 3 (extrem). El BPIF s’elabora a partir de diferents indicadors, com ara les dades meteorològiques o el seguiment d’altres índexs de perill d’incendis. Així, a partir del nivell 2 es suspenen les enceses de foc i el llançament de coets, es prohibeixen els focs de campament i no es permet l’ús del foc als punts de berenada habilitats pels comuns. En cas d’assolir el nivell 3, es reforçarien les mesures de vigilància amb el desplegament d’efectius per efectuar rondes de prevenció i es podria limitar l’accés a determinades zones.

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