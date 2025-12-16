Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'anterior president de l'entitat, Òscar Fernández, i la seva successora, Sònia Bigordà, en una imatge d'arxiu. | El Periòdic
Sònia Bigordà agafa el relleu a Òscar Fernández i es converteix en la nova presidenta del Col·legi de Psicòlegs

Un dels eixos prioritaris de l'entitat és la lluita contra l'intrusisme professional, en un context marcat pels serveis a les xarxes socials

Sònia Bigordà és la nova presidenta del Col·legi Oficial de Psicòlegs d’Andorra (COPSIA), agafant el relleu a Òscar Fernández i encapçalant una nova Junta de Govern “continuista en defensa de la professió”, tal com citen des de l’entitat. Bigordà anirà acompanyada per Sílvia Palau, Alexandra Invernon, Blanca de la Cruz i Diana Alves com a membres de l’equip directiu.

Segons han informat, un dels eixos prioritaris del nou mandat serà la lluita contra l’intrusisme professional, “especialment en un context marcat pel creixement de continguts i serveis psicològics a les xarxes socials i en entorns digitals”. En aquest sentit, des del COPSIA han alertat que la difusió de consells, diagnòstics o teràpies sense la formació ni acreditació adequada “pot comportar riscos importants per a la salut mental de la població, afavorint un ús incorrecte o inadequat dels recursos psicològics per part dels pacients”.

Així doncs, la nova Junta la vol continuar treballant per garantir que l’atenció psicològica al Principat “sigui exercida exclusivament per professionals qualificats, col·legiats i sotmesos als estàndards ètics i deontològics que protegeixen els usuaris”.

