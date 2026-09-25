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  • El detingut entrava al país dos vegades al mes per vendre droga i tornava a marxar. | Policia d'Andorra
Alex Montero Carrer
Actuacions policials

[Amb vídeo]: Detingut un exporter de la selecció andorrana que entrava al país dos vegades al mes per vendre droga

L’home, resident a l’estranger, portava prop de 200 grams d’haixix i 11 de cocaïna per distribuir-los al Principat abans de tornar a marxar

La Policia va detenir dimecres al matí, a Sant Julià de Lòria, un home de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, després de localitzar prop de 200 grams d’haixix i 11 grams de cocaïna al seu vehicle. Segons ha pogut saber aquesta casa, el detingut és un exporter que havia estat internacional amb la selecció andorrana de futbol, tot i que actualment resideix a l’estranger. Els investigadors sospiten que es desplaçava periòdicament fins al Principat amb estupefaents destinats a ser distribuïts.

L’arrest es va produir en el marc d’una investigació iniciada pels especialistes del Grup de Delictes contra la Salut Pública de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal. Els agents van interceptar l’home després de constatar que havia tornat a entrar al país i, en controlar el vehicle, van localitzar al maleter prop de 200 grams d’haixix i 11 grams de cocaïna, precintats, envasats al buit i amagats dins d’una bossa. La Policia calcula que l’home viatjava a Andorra aproximadament dues vegades al mes per vendre la droga i posteriorment tornava a marxar.

Després de la detenció, l’home (qui va desenvolupar bona part de la seva carrera futbolística al país i va passar per diversos clubs andorrans, a més de comptar amb experiència en equips de fora del Principat) va passar a disposició judicial i, segons van avançar mitjans del país, va ingressar al Centre Penitenciari de la Comella.

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