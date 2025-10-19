Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El president d'ATIDA, Toni Gamero, durant una entrevista per El Periòdic. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Impuls a la solidaritat sanitària

Toni Gamero celebra que Andorra sigui país donant de còrnies i destaca l’inici d’una nova etapa sanitària solidària

La iniciativa situa el Principat dins la xarxa internacional de cooperació mèdica i enforteix la seva capacitat en matèria de salut

Andorra s’ha convertit en país donant de còrnies, un pas històric en matèria sanitària que permet integrar el Principat dins el circuit internacional de donació de teixits. El president de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), Toni Gamero, ha explicat que “el programa d’aquestes còrnies és de donació, no de trasplantaments”, apuntalant que “a partir d’ara som un país donador”. El procés, segons ha detallat Gamero, serà el següent: “Aquestes còrnies s’envien a Espanya a un banc de sang, i són ells els que distribuiran a les persones que ho necessitin i faran la intervenció”.

El president de l’entitat ha destacat que “per nosaltres és entrar en una cadena d’ajuts, una cadena solidària que ens ajuda els uns als altres”, i ha valorat molt positivament la posada en funcionament del programa, que considera “la primera pedra d’un treball llarg, però necessari, que permetrà seguir avançant cap a la donació de multi-teixits i, més endavant, d’òrgans”.

Segons les dades del Ministeri de Salut i del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), ja s’han registrat deu donacions de còrnies, de les quals sis s’han trasplantat a pacients a Espanya. Aquestes xifres s’emmarquen en el conveni de col·laboració signat entre el Govern, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona, que permet a Andorra participar activament en el sistema compartit de donacions.

El president d’ATIDA ha remarcat que “nosaltres aportem còrnies al sistema, i pot passar que una d’aquestes acabi beneficiant un ciutadà andorrà que la necessiti”. Amb tot, ha puntualitzat que no és possible conèixer amb exactitud quins teixits d’origen andorrà s’han destinat a receptors del país, ja que “les dades dels trasplantaments no les sabrem, perquè el control el té Espanya”. En aquest sentit, Gamero ha puntualitzat que el Ministeri de Salut podria demanar a Espanya quantes persones d’Andorra han rebut una còrnia, tot i que ha remarcat que “no és informació que es faciliti automàticament”.

El representant també ha apuntat que en un futur “potser es farà el trasplantament al nostre país. No és una intervenció excessivament dificultosa i, si el SAAS o el ministeri aconsegueixen un especialista, es podria fer aquí mateix”. Tot i això, ha deixat clar que “hi ha òrgans que ja sabem perfectament que aquí al nostre país mai es faran els trasplantaments”, tot recordant que “totes les persones trasplantades al nostre país s’han beneficiat del sistema català o espanyol”.

Finalment, el president d’ATIDA ha subratllat que la donació de còrnies “és un avenç molt important i un bon començament, però encara queda molta feina per fer per consolidar tot el procés”. Amb sis còrnies andorranes ja trasplantades, Andorra entra en una nova etapa de cooperació i solidaritat sanitària que reforça la seva contribució al sistema internacional de donacions.

