  • Roda de premsa al maig, amb la ministra de Salut, Helena Mas; la secretària d’Estat de la mateixa cartera, Cristina Pérez, i el director assistencial del SAAS, Marcos Gutiérrez. | SFGA/JAViladot
El Periòdic d'Andorra
Avenç del nou model

Andorra registra deu donacions de còrnia en només cinc mesos des de la creació del circuit de trasplantaments

Les primeres dades del programa mostren deu donacions, sis d’elles ja implantades, i confirmen l’avenç del nou model de donació de teixits

Amb motiu del Dia Mundial de la Donació d’Òrgans, Teixits i Trasplantaments, que se celebra aquest dimarts 14 d’octubre, el Ministeri de Salut i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) han fet públiques les dades relatives a les donacions de còrnia efectuades a Andorra. En els primers cinc mesos de funcionament del circuit, s’han registrat deu donacions, de les quals sis han estat implantades. De la resta, una és viable i pendent d’implantació, dues s’han descartat i una està pendent de completar els estudis de viabilitat.

Tant el Ministeri com el SAAS han valorat positivament aquests resultats, que, han remarcat, han permès restaurar la visió de sis pacients amb lesions oculars. Les donacions s’han fet possibles gràcies al conveni de col·laboració signat el maig del 2025 entre el Ministeri de Salut, el SAAS, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya i l’Hospital Clínic de Barcelona, el qual habilita la donació de còrnies al país.

La donació de còrnia ja és una realitat i la previsió, segons Mas, se situa entorn les 10 i les 20 anuals

Llegir

A diferència d’altres tipus de donacions, la còrnia pràcticament no té límits d’edat ni grans contraindicacions. Condicions com la miopia, l’astigmatisme, les cirurgies oculars o els antecedents de càncer no impedeixen la donació. L’única excepció és que la persona difunta hagi expressat en vida la seva oposició. Per aquest motiu, des del Ministeri de Salut i el SAAS es recomana informar la família o deixar constància de la voluntat al Document de Voluntats Anticipades (DVA).

El circuit de donació és gratuït i garanteix el màxim respecte al donant. En primer lloc, es comprova que no hi hagi oposició i s’obté el consentiment familiar. A continuació, es verifica que el donant compleixi els criteris mèdics establerts pel Centre de Donacions de l’Hospital Clínic de Barcelona. Un cop es rep l’avaluació favorable, s’extreu la còrnia i es restaura el cos, abans d’enviar el teixit al Banc de Sang i Teixits de Catalunya, on es processa i conserva fins al moment del trasplantament.

