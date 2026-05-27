Sant Julià de Lòria celebra la segona edició de la caminada solidària L’Ocell de Mil Colors el pròxim 7 de juny

La segona edició de la caminada solidària de L’Ocell de Mil Colors celebrarà una nova edició el diumenge 7 de juny, consolidant-se com una proposta inclusiva i oberta a tota la ciutadania que uneix esport, solidaritat i convivència.
Organitzada per LAUesport conjuntament amb l’associació Hi Arribarem, aquesta iniciativa convida a participar en una pujada a Canòlich adaptada perquè tothom hi pugui prendre part, independentment de la seva edat o condició física.
Com en l’edició anterior, la caminada consistirà en el recorregut dels dos últims quilòmetres fins a arribar al Santuari de Canòlich, un tram pensat per facilitar la participació de tothom. L’activitat s’emmarca dins les dates de l’Aplec de Canòlich i el recorregut es durà a terme amb el suport de voluntaris, que acompanyaran els participants al llarg del camí.
La caminada de L’Ocell de Mil Colors es consolida així com una activitat plenament inclusiva, on el més important no és arribar primer, sinó compartir el camí i fer-lo possible entre tots. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la pàgina web de LAUesport.