Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La primera edició de la caminada. | Comú de Sant Julià de Lòria
El Periòdic d'Andorra
Proposta inclusiva

Sant Julià de Lòria celebra la segona edició de la caminada solidària L’Ocell de Mil Colors el pròxim 7 de juny

L’activitat s’emmarca en les dates de l’Aplec de Canòlich i el recorregut comptarà amb l'ajuda de voluntaris per acompanyar als participants

La segona edició de la caminada solidària de L’Ocell de Mil Colors celebrarà una nova edició el diumenge 7 de juny, consolidant-se com una proposta inclusiva i oberta a tota la ciutadania que uneix esport, solidaritat i convivència.

Organitzada per LAUesport conjuntament amb l’associació Hi Arribarem, aquesta iniciativa convida a participar en una pujada a Canòlich adaptada perquè tothom hi pugui prendre part, independentment de la seva edat o condició física.

Com en l’edició anterior, la caminada consistirà en el recorregut dels dos últims quilòmetres fins a arribar al Santuari de Canòlich, un tram pensat per facilitar la participació de tothom. L’activitat s’emmarca dins les dates de l’Aplec de Canòlich i el recorregut es durà a terme amb el suport de voluntaris, que acompanyaran els participants al llarg del camí.

La caminada de L’Ocell de Mil Colors es consolida així com una activitat plenament inclusiva, on el més important no és arribar primer, sinó compartir el camí i fer-lo possible entre tots. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través de la pàgina web de LAUesport.

Comparteix
Notícies relacionades
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou el sector de les autocaravanes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Parròquies, Societat
Ordino posa en marxa una prova pilot d’un sistema amb cable grua per millorar les tècniques de desembosc
  • Parròquies
Encamp ja ha destinat 33.000 euros per pal·liar els efectes del tall de l’RN20 en els establiments del Pas de la Casa
  • Cultura, Parròquies
L’Enfira’t vol consolidar els 5.000 visitants amb una cinquena edició que inclou el sector de les autocaravanes
Entrevistes culturals
Ingrid Miralles
Guanyadora del Premi de Memòria Històrica de l’Ull Nu
Pere Moles
Organitzador del ‘World Press Photo’
Hèctor Mas i Marc Camardons
Codirectors del Festival Ull Nu

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu