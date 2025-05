Salut - Donacions

La donació de còrnia ja és una realitat i la previsió, segons Mas, se situa entorn les 10 i les 20 anuals

La ministra assegura que aquest projecte serveix com a primer pas per a treballar altres tipus de donacions, com la de multi-teixits i la d'òrgans

Han estat anys d’espera, però ja és una realitat. Aquesta tarda la ministra de Salut, Helena Mas, acompanyada per la secretària d’Estat de la mateixa cartera, Cristina Pérez, i el director assistencial del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), Marcos Gutiérrez, han presentat el conveni de donació de còrnia. Aquest s’ha encetat precisament avui després d’una “feina molt complexa”, ha dit la ministra, entre la col·laboració del Ministeri esmentat, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, l’Hospital Clínic de Barcelona i el SAAS. La previsió, ha citat, se situa entorn les 10 i les 20 donacions a l’any quan el programa estigui “amb un nivell de funcionament elevat”.

“La còrnia és una membrana transparent que cobreix tota la superfície de l’ull i és per on entra tota la informació visual”, ha comentat Pérez. En aquest sentit, ha indicat que el primer pas en el camí de les donacions que vol recórrer l’Executiu ha estat amb aquest teixit perquè la seva donació comporta un impacte molt important: “Permet restaurar de forma parcial o total la visió de persones que han perdut totalment o parcialment la visió”. Així mateix, ha destacat que és un dels pocs teixits que es pot trasplantar sense necessitat de compatibilitat sanguínia, que és de fàcil extracció (motiu pel qual s’ha creat i format un grup de treball dins el SAAS) i que té un període de conservació més llarg que d’altres teixits, el qual facilita precisament el circuit d’enviament al Banc de Sang i Teixits.

Llavors, qui pot ser donant? Doncs tothom, ja que no existeix pràcticament límit d’edat i té contraindicacions mínimes. “Condicions com la miopia, l’astigmatisme, la cirurgia ocular o antecedents de càncer no impedeixen la donació. L’única excepció és que el difunt hagi manifestat en vida la seva oposició”, ha emfatitzat Gutiérrez. El director assistencial del SAAS també ha fet apunt envers el circuit d’extracció i enviament, tot abans de detallar que amb el grup creat, instruït per professionals multidisciplinaris, es pot posar en contacte a través del correu donacio.cornia@saas.ad o mitjançant el telèfon 871 555.

Un programa crucial per al futur

La ministra de Salut ha tancat la intervenció asserint la importància d’aquest nou projecte, “crucial per fer aquest pas endavant cap a la donació”. “És també de gran rellevància per l’impacte que té cap a les persones”, ha afegit, recordant la societat altament “activa, implicada i altruista” que té Andorra. En afegit, ha mencionat que serveix com a primer pas per a treballar altres tipus de donacions: “El següent pas seria la de multi-teixits i, posteriorment, aniríem cap a la donació d’òrgans, processos molt més complexos“.

El fulletó que repartirà el Govern. | Govern d’Andorra