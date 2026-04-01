Noemí Casquet ‘irromp’ enguany en el SexCode Femení amb un club de lectura per trencar tabús sobre la sexualitat

L’escriptora i divulgadora Noemí Casquet ‘irromp’ en l’edició d’enguany del SexCode Femení a través d’un club de lectura del seu llibre ‘Zorras‘, en una proposta que vol consolidar aquest espai com un punt de trobada per parlar de sexualitat sense tabús i trencar amb l’estereotip de l’home heterosexual com a centre del relat. En aquest sentit, la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Elvira Geli, ha destacat que el projecte s’ha consolidat com “un espai imprescindible per parlar de salut sexual” i ha remarcat que “parlar del plaer femení encara incomoda”.
Altrament, Geli ha defensat que “reivindicar el plaer femení no és una frivolitat, és una qüestió de salut, de drets i d’igualtat” i ha subratllat la necessitat de “crear espais segurs on parlar d’això que importa i que massa sovint s’ha silenciat”. A més, també ha posat en valor la participació en les edicions anteriors, amb prop de 250 joves implicats en tallers, xerrades i debats. “Han posat damunt la taula temes com el plaer, la menstruació o les relacions sexoafectives”, ha explicat.
Des de l’ADA es defensa la creació d’espais segurs per abordar la sexualitat i les relacions, amb una programació diversa i accessible
Per la seva banda, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha remarcat que la signatura del conveni amb l’ADA representa “un compromís” institucional que va més enllà del suport puntual. “Ens permetrà treballar d’una manera més tranquil·la i amb previsió”, ha afirmat, tot detallant que l’acord s’allargarà fins al 2029 amb una aportació anual de 6.000 euros. A més, ha defensat la importància d’estar “al costat d’una associació que posa sobre la taula temes que encara són tabú”.
Finalment, la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, ha incidit en la necessitat de generar espais de reflexió oberts a tothom. “No només són per a dones, sinó per a tota la societat”, ha assenyalat, tot advertint que sovint “veiem molts temes a les xarxes, però no ens detenim suficient a analitzar-los”. Per aquest motiu, ha defensat espais que permetin “compartir emocions i vivències” sobre una qüestió “molt personal” com és la sexualitat.
La programació
22 d’abril (19.00 hores, El Rusc): ‘La revolució de la tendresa’, amb @croquetamente__. Una proposta per reflexionar i construir una relació més sana amb el cos i la intimitat. Activitat oberta a tots els públics.
24 d’abril (20.00 hores, El Rusc): Lectura i debat de ‘Zorras’ de Noemí Casquet, amb @cricrisbooks. Una sessió per trencar tabús i parlar de llibertat sexual. Adreçada a joves a partir de 18 anys.
6 de maig (16.30 hores, El Rusc): ‘Quan la gelosia rima amb amor’, amb professionals del CRAC. Activitat centrada en les relacions afectives i els missatges que transmeten les cançons sobre l’amor. Per a joves a partir de 12 anys.
8 de maig (19.00 hores, La Llacuna): ‘Sextalks, el plaer de la meva vida’, amb la Cia. La Churry i la Coop. Magranes. Espectacle amb un enfocament divulgatiu i reflexiu per abordar el plaer sense prejudicis. Obert a tots els públics.