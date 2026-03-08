Més de 200 persones reclamen el dret a l’avortament al 8-M i denuncien el retrocés del debat legislatiu al país

“L’avortament no només no avança, sinó que retrocedeix, perquè s’havia dit que aquesta llei estava sobre la taula […], però ara ja no hi és”. Amb aquestes paraules, la presidenta d’Acció Feminista, Laia Ferré, ha reivindicat el dret a l’avortament moments abans de l’inici de la manifestació del Dia Internacional de les Dones, el 8-M, que ha aplegat més de 200 persones.
La mobilització s’ha centrat especialment en la defensa del dret a l’avortament al Principat, un dret que les entitats consideren vulnerat i que obliga les dones andorranes, així com les residents i treballadores temporeres, a exercir-lo fora de les fronteres del país. Aquest ha estat un dels principals missatges del manifest llegit al final de la marxa, que ha recorregut el trajecte entre la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella i la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.
En aquest context, Ferré ha recordat que el primer pas perquè les dones puguin exercir aquest dret és que “es despenalitzi la dona i el metge, perquè si no, no podem avançar en res”. La presidenta d’Acció Feminista també ha advertit que “comparar l’avortament amb qualsevol altre acte mèdic del país és un error”, ja que considera que es tracta d’una “comparativa desafortunada”. “Aquí no estàs derivant, perquè està prohibit i, per tant, ningú et deriva”, ha afegit.
“Comparar l’avortament amb qualsevol altre acte mèdic del país és un error” – Laia Ferré
El lema de la manifestació també ha fet que algunes dones que visitaven el Principat s’hi hagin sumat per denunciar la manca d’un dret que consideren fonamental. “Penso que aquí a Andorra falten drets molt bàsics”, ha assenyalat una turista, tot afegint que “les dones hem de tenir dret a decidir sobre el nostre cos i sobre els nostres drets reproductius”.
En la mateixa línia, una de les assistents, Isabella Vargas, ha destacat l’assistència de participants i el sentiment d’unitat de la mobilització. També ha demanat més transparència per part de les institucions: “Sempre veiem que de cara enfora es diu que l’avortament es legalitzarà i que hi ha avenços, però mai els veiem materialitzats”. Vargas ha recordat que “portem molts anys dient que cal un avortament lliure a casa nostra; és un dret fonamental que hem d’aconseguir aquí i no havent d’anar a fora”.
Tot i que la mobilització s’ha centrat en la defensa del dret a l’avortament, Ferré també ha recordat que hi ha altres reivindicacions pendents. “Hi ha moltes lluites on no estem avançant, com la bretxa salarial, que es manté al voltant del 22%, o els casos de violència de gènere i el nombre d’atencions al servei d’atenció a la dona, que no disminueixen, sinó que creixen”, ha remarcat.
“Sempre veiem que de cara enfora es diu que l’avortament es legalitzarà i que hi ha avenços, però mai els veiem materialitzats” – Isabella Vargas
Davant d’aquesta situació, la presidenta d’Acció Feminista ha lamentat que “podem defensar moltes lluites, però de moment en aquest país hem tingut poques victòries que puguem celebrar com a tals”.
Finalment, Ferré ha assegurat que “moltes ciutadanes i ciutadans del país estan indignats per la situació, per les promeses que no es compleixen i pels canvis de discurs”. Tot i això, ha reiterat que la mobilització es manté perquè “ens agrada que la gent s’hi sumi, però sobretot perquè no hem deixat mai de denunciar aquesta situació”.
Una resposta
