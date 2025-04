Comportament del turisme festiu

Setmana Santa a mig gas per la inestabilitat meteorològica dels dies festius

Els hotels han previst pics d’ocupació entre dijous i dissabte, però la davallada de diumenge i dilluns confirmarien l’impacte de la meteorologia

La Setmana Santa d’enguany, que s’estén del dijous 17 al dilluns 21 d’abril, ha arribat marcada per una ocupació hotelera moderada al país. Segons ha informat la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), les previsions generals d’ocupació per aquest període s’han situat en un 56,21%, lleugerament per sota del 58,02% registrat durant la Setmana Santa del 2024, quan va coincidir amb l’última setmana de març.

Tot i aquesta lleugera davallada, diversos establiments han registrat bones previsions, especialment durant els dies centrals de la festivitat. És el cas de l’Hotel Carlemany, que ha assenyalat a EL PERIÒDIC que la seva ocupació ha estat del 85% dijous, amb un pic del 93,5% divendres i del 89% dissabte. Des del mateix grup, l’Hotel Cosmos ha previst també altes xifres, amb un 95% d’ocupació per divendres i un 91% dissabte.

Des de l’Hotel Suites Plaza, han indicat que “el percentatge d’ocupació aquests dies estarà al voltant del 90%”. Concretament, han registrat un 60% dijous, mentre que divendres i dissabte s’han mantingut al 90%, amb un descens diumenge fins al 70% i una caiguda dilluns fins al 45%.

En canvi, altres establiments com l’Hotel Plaza han remarcat que aquesta Setmana Santa “és més fluixa” en comparació amb anys anteriors. Dijous han tingut un 50,6% d’ocupació, i tant divendres com dissabte s’ha previst que arribin al 66,7%.

Tots els establiments consultats han coincidit que, a partir de diumenge 20 d’abril, les ocupacions han començat a davallar de forma notable. Aquesta tendència ha confirmat la dinàmica habitual del període festiu, amb una concentració de visitants durant els dies centrals i una sortida progressiva a partir de diumenge.

D’altra banda, la UHA ha fet públiques també les dades d’ocupació de la segona setmana d’abril. Durant els dies feiners, s’ha registrat una ocupació mitjana del 40,69%, lleugerament inferior al 40,81% del 2024. En canvi, durant el cap de setmana, les xifres han millorat, amb una ocupació del 60,67%, superant el 57,64% de l’any anterior.

Cel tapat i baixes temperatures

La previsió meteorològica per als dies de Setmana Santa apunta a una situació marcada per la inestabilitat atmosfèrica, especialment a l’inici i al final del període, amb una pujada de les temperatures divendres i un descens progressiu cap al cap de setmana.

Aquest dijous, un flux de nord posterior al pas d’un front ha deixat nuvolositat abundant al nord del país durant el matí i alguns flocs de neu en altitud. La nuvolositat ha tendit a dissipar-se a partir del migdia, tot i que ha persistit fins al vespre en zones del vessant atlàntic. Les temperatures màximes s’han situat al voltant dels 14 °C a Andorra la Vella, amb mínimes de 3 °C, mentre que al Pas de la Casa s’han registrat valors entre -9 °C i 1 °C. El divendres es presenta com el dia més estable, sota la influència d’una dorsal anticiclònica. Predominarà el cel serè i es produirà una notable pujada de les temperatures, amb màximes que arribaran fins als 17 °C a Andorra la Vella i als 18 °C a 1.500 metres, i mínimes més suaus respecte a dies anteriors.

De cara a dissabte, la situació canviarà novament. El descens d’una pertorbació a la Península provocarà precipitacions generalitzades al llarg del dia. D’altra banda, el diumenge, tot i l’afebliment de la pertorbació, es mantindrà la presència de núvols i clarianes, amb un ambient encara fred. Finalment, dilluns de Pasqua s’estima la mateixa tònica amb el cel variable, amb intervals de núvols i temperatures fresques.