Dispositiu especial de mobilitat

Servei d’autobusos durant els Jocs dels Petits Estats: aquestes són les línies i els horaris

El dispositiu especial entrarà en funcionament des del 25 de maig fins al 31 de maig per donar cobertura a totes les competicions

Amb motiu dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, que se celebraran del 26 al 31 de maig, el servei de transport públic ha implementat una reorganització de les línies d’autobús per facilitar els desplaçaments entre les zones hoteleres, les seus esportives i el menjador principal. Aquest dispositiu especial entrarà en funcionament un dia abans de l’inici de la competició, concretament el 25 de maig, i es mantindrà fins al 31 de maig.

Les línies operatives durant aquest període han estat estructurades per colors: vermella, rosa, taronja, verda, groga i blava, i ofereixen serveis amb una freqüència que oscil·la entre els 15 i els 30 minuts, segons el recorregut.

La línia vermella oferirà servei cada 15 minuts i connectarà diversos allotjaments, com l’Hotel Mercure & Palace, el Diplomatic i l’ArtHotel, amb instal·lacions com el Dining Hall, la zona d’atletisme, vòlei platja, natació sincronitzada, gimnàstiques rítmica i artística, així com el bàsquet 5×5 i 3×3. A més, aquesta farà parada a hotels com el Yomo Cèntric, Roc Blanc, Sercotel Delfos, Exe Prisma, Yomo Mola Park, Eureka i Cosmos.

D’altra banda, es troba la linia rosa que en aquest cas tindrà una freqüència de 30 minuts, connectarà els mateixos hotels principals amb instal·lacions on es celebraran proves com ciclisme de muntanya, tir al plat, tenis taula i judo. També inclourà parades al Dining Hall i les pistes de bàsquet 3×3.

Així mateix amb intervals de 30 minuts es troba la línia taronja, aquesta es trobarà vinculada a seus com la del judo i bàsquet 3×3, seguint un recorregut semblant pel que fa als allotjaments. Amb la mateixa freqüència que les anteriors es troba la línia verda, enllaçarà les àrees hoteleres amb esdeveniments com el vòlei pista i el rugbi 7, mantenint també parades a les ubicacions habituals de menjador i judo.

D’altra banda, es troba la línia groga amb serveis cada 30 minuts, que cobrirà les connexions amb els espais dedicats al karate, vòlei platja, natació sincronitzada i, novament, judo i bàsquet 3×3. Finalment, es troba la línia blava que funcionarà amb la mateixa regularitat de mitja hora i facilitarà el desplaçament cap al vòlei pista i a altres seus compartides amb la resta de línies.

A banda d’aquestes línies per als allotjaments i seus esportives, s’ha establert una línia especial d’autobús per connectar centres esportius com Serradells, el Pavelló Joan Alay, l’Estadi Comunal, el Pla de Borràs, l’estació de Pal, la LAUesports, el Pavelló Germans Riba, el Centre de Tecnificació d’Ordino, el Centre Esportiu d’Encamp i el Pavelló Perecaus. Aquesta línia també ha inclòs parades al Consell d’Europa, Prat Gran i davant l’Ambaixada d’Espanya, assegurant una cobertura completa durant la competició.