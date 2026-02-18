Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El copríncep episcopal Josep-Lluís Serrano Pentinat, durant una de les visites als comerços. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Afectacions al poble pel bloqueig viari

Serrano Pentinat visita el Pas de la Casa i assegura que “som aquí per fer el bé per a aquells que ho necessitin”

El copríncep episcopal es reuneix amb comerciants i veïns, i constata “inquietud” però també “bona voluntat” davant el tall de l'RN20

El copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha visitat aquest dimecres el Pas de la Casa per mostrar el seu suport als veïns davant les afectacions derivades del tall a la carretera RN20. La jornada s’ha emmarcat en la celebració del Dimecres de Cendra a l’església de Sant Pere i ha donat el tret de sortida a les 15.00 hores, amb la recepció per part dels cònsols d’Encamp, Laura Mas i Xavier Fernández. Així, acompanyat per les autoritats comunals, el copríncep s’ha reunit amb representants del sector del comerç, l’empresa, l’hoteleria, el jovent i diverses associacions de veïns, amb la voluntat de conèixer de primera mà la realitat que viu la població.

Arribada del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat, al Pas de la Casa. | Marvin Arquíñigo

Serrano també ha estat present en la sessió extraordinària del Comú d’Encamp, des d’on ha adreçat unes paraules als assistents en què ha remarcat la voluntat d’acompanyament institucional. “Hem pujat per acompanyar el poble i teniu tot el nostre suport”, ha afirmat. En aquesta línia, ha apuntalat que la visita ha volgut continuar amb trobades sobre el terreny amb famílies i comerciants, en un context en què ha reconegut que hi ha “inquietud”, però també “bona voluntat”. A més, ha apel·lat al sentit de servei i compromís davant les dificultats. “Som fugissers, però la vida l’hem de gastar per fer el bé, i aquí estem, per fer el bé per a aquells que ho necessitin”, ha expressat, tot desitjant “bon treball” als representants institucionals i al conjunt de la comunitat.

Durant la tarda, ha visitat també diversos equipaments del Pas de la Casa, com l’escola bressol i el Centre Esportiu, així com la reforma de la plaça de l’Església, que inclou millores al temple de Sant Pere. Finalment, a les 19.30 hores ha presidit la celebració litúrgica del Dimecres de Cendra, concelebrada pel rector de la parròquia, Mn. Àlex Vargas, amb l’assistència de les autoritats comunals.

Serrano Pentinat, junt amb la cònsol encampadana Laura Mas i altres autoritats, durant el passeig. | Marvin Arquíñigo
