Primeres paraules com a copríncep episcopal

Serrano obre la porta al diàleg institucional amb el Govern sobre la despenalització de l’avortament

El nou copríncep aposta per escoltar i acompanyar dones en situacions difícils i diu que les negociacions amb la Santa Seu "estan en camí"

El bisbe Josep-Lluís Serrano Pentinat ha pres possessió aquest dissabte com a nou copríncep episcopal d’Andorra, subratllant que “treballaré per la unitat, la comunió i la missió entre tots nosaltres i amb els germans en l’episcopat” Serrano ha rebut el relleu amb un to d’humilitat i determinació, afirmant: “Rebo amb obediència i fidelitat, de mans del papa Lleó XIV, aquesta missió de comunicar la bellesa i la joia de conèixer Jesucrist amb aquesta església d’Urgell”. Amb aquesta afirmació, ha deixat clar que entén el càrrec no només com una funció institucional, sinó també com una responsabilitat pastoral.

El nou copríncep ha manifestat la seva voluntat de “servir de la millor manera el país” i de construir un model de servei “íntegre” tant com a bisbe d’Urgell com en el rol de copríncep. En relació amb qüestions sensibles com la despenalització de l’avortament, Serrano ha advocat per un posicionament dialogant: “Cal escoltar, cal enraonar, establir diàleg i cal acompanyar a les persones que més pateixen, aquelles dones que es puguin trobar en una situació difícil”. Ha assegurat que caminaran “cap a un servei d’escolta juntament amb el legítim Govern, perquè les negociacions estan en el seu camí amb la Santa Seu”.

L’acte ha estat també l’escenari de l’acomiadament institucional de Joan-Enric Vives, qui clou 22 anys com a bisbe i copríncep episcopal. “Amb el cor ple d’agraïment i també amb emoció, em dirigeixo a vosaltres per acomiadar-me oficialment del servei episcopal”, ha dit amb solemnitat. Durant el seu discurs de comiat, Vives ha posat en valor un dels moments que considera fonamentals del seu mandat: la signatura del Concordat entre la Santa Seu i el Principat. “Sempre he dit que s’ha destacat poc, però va ser molt important perquè per primera vegada a la història la Santa Seu signava un document amb validesa internacional i es comprometia a deixar que el bisbe d’Urgell fos copríncep d’Andorra”, ha recordat.

L’excopríncep també ha adreçat unes paraules al seu successor: “El poble de Déu necessita un pastor amb cor jove, capaç d’escoltar, acollir i de caminar al costat de tothom, amb coratge per afrontar els nous reptes de la societat”. Vives s’ha mostrat convençut que Serrano “sabrà estimar aquestes muntanyes, aquesta terra, aquests fidels i aquesta església diocesana amb generositat”.

En declaracions posteriors als mitjans, Vives ha explicat que enceta ara una nova etapa vital. “Estimaré sempre el meu bisbat i el Principat d’Andorra”, ha dit. Ha compartit que vol dedicar temps a llegir, estudiar la Bíblia, veure pel·lícules i reprendre lectures pendents, com poesia i novel·la. També ha avançat que vol col·laborar com a voluntari a la presó, ensenyant català. “Soc professor de català, és necessari per trobar feina, i els puc fer companyia”, ha assegurat.