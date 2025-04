Transformació amb visió sostenible

Sergi González destaca la transició d’Andorra la Vella cap a un nou model econòmic més sostenible i innovador

El cònsol major ha presentat les estratègies de desenvolupament local al UCCI, centrades en la innovació i la col·laboració publicoprivada

El comú d’Andorra la Vella ha tancat aquest divendres la seva participació en l’11è Comitè de Desenvolupament Econòmic de la Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI), que s’ha celebrat a Cadis (Espanya) entre el 9 i l’11 d’abril. La trobada ha reunit representants de divuit ciutats, entre elles Madrid, Guatemala, Rio de Janeiro, Santiago, São Paulo, l’Havana, la Paz i Santo Domingo. El cònsol major, Sergi González, ha intervingut en el ‘Diàleg polític d’alt nivell’ al costat de l’alcalde de Cadis i vicepresident de la UCCI per a l’àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Innovació, Bruno García León. La sessió, moderada per la secretària general de la UCCI, Almudena Maíllo de la Vall, ha servit per compartir les estratègies locals que impulsa Andorra la Vella i analitzar-ne l’impacte en la dinamització de l’economia.

El debat s’ha estructurat al voltant de tres eixos temàtics: la innovació, el turisme i la cooperació entre actors territorials. A través d’aquest marc, els representants de les ciutats participants han posat en comú bones pràctiques i han abordat els reptes comuns per avançar cap a un desenvolupament sostenible i inclusiu. Durant la seva intervenció, González ha destacat que Andorra la Vella “està transformant el seu model econòmic apostant per un creixement intel·ligent i sostenible”. I ha afegit: “Apostem per oferir un valor real als seus visitants, inversors i, especialment, als seus ciutadans”.

El cònsol ha insistit en la importància de l’enfocament integrador entre turisme, innovació i qualitat de vida, tot afirmant que aquests “no són camins separats, sinó els pilars d’un model que vol ser sostenible, inclusiu i humà”. Pel que fa a l’activitat turística, ha subratllat: “No volem més turisme, volem millor turisme, que respecti i impliqui la comunitat”.

En referència a la diversificació econòmica, González ha remarcat el compromís del comú amb el creixement dels sectors innovadors: “Andorra la Vella no només és un bon lloc per treballar, sinó que també és un lloc on pertànyer, créixer i crear comunitat, amb un enfocament en la col·laboració publicoprivada, l’estabilitat, la confiança i la visió compartida, que han de ser els motors de la seva transformació”.

A la trobada també hi ha participat el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d’Habitatge, Marc Torrent, qui va ser ponent a l’Eix 2 dedicat a l’emprenedoria com a motor per dinamitzar els entorns urbans. Tant González com Torrent han mantingut trobades bilaterals amb diversos representants institucionals, com la directora general d’Innovació de l’Ajuntament de Madrid, Virginia Blanco. Aquestes reunions han permès intercanviar experiències i explorar possibles col·laboracions en àmbits com la digitalització, la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic.

El comitè ha tingut com a objectiu principal esdevenir un espai de concertació i debat entre les ciutats iberoamericanes per abordar conjuntament els desafiaments vinculats al desenvolupament econòmic. L’agenda ha girat al voltant de tres temes clau: la intel·ligència artificial aplicada al desenvolupament urbà, l’emprenedoria com a eina de dinamització urbana i la coordinació entre ciutats, ports i zones franques per millorar la logística i el creixement econòmic.