Saravia xifra en 450 els nous casos anuals de càncer a Andorra tot i que destaca l’ús a la baixa del bus sanitari

El president d’Assandca, Josep Saravia, ha explicat que el servei d’autobús que l’entitat posa a disposició dels pacients oncològics per desplaçar-se a Barcelona ha reduït notablement el volum d’usuaris en comparació a sis o set anys. “En aquell moment parlàvem d’entre 180 i 200 persones diferents; avui en dia són unes 80 o 100”, ha precisat. El descens s’explica, segons ha explicat, pel fet que actualment existeix un servei de taxi subvencionat. Tot i això, ha assenyalat que “hi ha molta gent que prefereix el bus, perquè dona més llibertat i permet tenir un viatge de tornada obert, fins i tot l’endemà si cal, encara que en aquests casos s’hagi de buscar allotjament”.
Saravia ha detallat que actualment Assandca acompanya anualment uns 450 pacients nous, després que l’any passat se n’atenguessin entre 420 i 430. En aquest sentit, ha recordat un estudi nord-americà segons el qual el 2030 una de cada dues persones haurà patit algun tipus de càncer al llarg de la seva vida. A més, ha explicat que continua pendent de signar un nou conveni amb la Fundació Privada Jubert Figueras, amb qui ja s’havien mantingut contactes fa uns mesos, i ha afegit que “en el seu moment vam demanar al Govern que seria interessant disposar d’un pis propi d’Andorra per als pacients, que seria una aportació del país per aquesta gent”.
Crítiques a la manca de contingut del Pla Oncològic
Per altra banda, Saravia ha mostrat la seva decepció pel desenvolupament del Pla Oncològic, el qual considera que encara no ha aportat novetats significatives. “Veiem que es parla del cribratge de càncer de mama i de còlon, però això ja ho teníem abans. Jo esperava més, potser per error meu, però el contingut encara falta per cobrir”, ha ponderat. Segons ha assenyalat, fins ara només s’ha presentat “la tapa del Pla Oncològic, que és molt maca”, però falta el desenvolupament complet del contingut.
Pel que fa a la radioteràpia, el president d’Assandca ha reconegut que la situació continua igual i que, tot i no voler “pressionar tant”, es tracta d’una necessitat que no es pot oblidar. “És un punt vital. Som un país i hem de ser una mica autosuficients, no podem dependre sempre del que hi ha al costat”, ha subratllat. Això sí, ha reconegut l’esforç del SAAS amb la creació d’una nova sala per al tractament del càncer de mama, la qual considera “un gran avenç”.
Sobre la Llei de l’oblit: “Ha d’entrar en vigor i després ja es millorarà”
Finalment, sobre la Llei de l’oblit sanitari, Saravia s’ha lamentat pel fet que encara no hagi entrat en vigor. “És una llei molt senzilla; ja la tenen a Espanya i a França, només caldria fer un mix i aplicar-la aquí”, ha assenyalat. A més, ha explicat que Assandca ha mantingut reunions amb asseguradores i bancs, les quals han garantit que a Andorra no hi ha problemes ni amb hipoteques ni amb assegurances de vida pel fet d’haver patit un càncer. “No entenem per què es triga tant a donar llum verda. La llei s’ha de posar en marxa, i si cal, ja la millorarem més endavant”, ha conclòs.