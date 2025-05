Un esdeveniment ja consolidat

Sant Julià acull la 7a Fira del Vehicle d’Ocasió amb una oferta ampliada i activitats familiars

Setze expositors participaran en una mostra que combinarà la promoció de vehicles seminous amb actuacions musicals i propostes d’oci

La setena edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió se celebrarà el pròxim cap de setmana a la zona del Nou Vial i la borda Huguet, a Sant Julià de Lòria. L’esdeveniment, ja consolidat dins el calendari comercial de la parròquia, tornarà a reunir una àmplia oferta de vehicles seminous i d’ocasió, així com propostes adreçades al públic familiar. La fira obrirà les portes dissabte de 10.00 a 20.00 hores i diumenge de 10.00 a 19.00 hores.

Un total de setze expositors participaran en la mostra, entre els quals hi figuren concessionaris com Nicecars, Martí Auto, Mercauto, Marc Mas Motors, Automòbils Maia, Auto 24, Piper, Cars VIP Andorra, Fortior i J.M. Montes. També hi prendran part empreses i entitats de diversos sectors, com Cadena Pirenaica —que emetrà dues sessions en directe de vuit hores—, Creand Crèdit Andorrà, MoraBanc Andorra, Reciclem Bé i el bar La Caulla. L’espai expositiu s’ampliarà a la zona del Nou Vial, amb presència d’ofertes complementàries per als visitants.

A més de l’oferta comercial, la fira proposarà activitats d’oci per dinamitzar l’ambient. Dissabte a les 18.30 hores hi haurà un concert en directe a càrrec del cantautor Patxi Leiva. Paral·lelament, tant dissabte com diumenge, el DJ Jose Lorenzo amenitzarà la jornada durant l’horari de funcionament de la mostra.