Sansa reclama agilitat per retirar les runes de l’antiga fàbrica d’Arinsal després d’enviar a l’asseguradora el cost

La neteja de la parcel·la de l’antiga fàbrica d’Aigües d’Arinsal, destruïda després de l’incendi que va durar més de 72 hores, tindrà un cost aproximat de 900.000 euros. Així ho ha confirmat aquest dilluns la cònsol major del Comú de la Massana, Eva Sansa, qui ha detallat que el pressupost ja s’ha enviat a l’asseguradora de la part arrendatària i propietària de l’embotelladora, juntament amb les despeses derivades de l’actuació comunal durant el foc.
Segons ha detallat Sansa durant la sessió de Consell de Comú, les despeses derivades de la intervenció dels serveis mobilitzats durant l’incendi ascendeixen a entre 40.000 i 50.000 euros. En total, la factura s’acosta als 950.000 euros. La cònsol s’ha mostrat contundent sobre la necessitat d’actuar ràpidament per retirar les runes i la cendra de la parcel·la. “És una imatge de poble que no ens agrada i és una cosa que s’ha d’agilitzar”, ha afirmat. En aquest sentit, ha insistit que “s’hauria de fer el més aviat possible”.
La mandataria comunal ha explicat que el comú va encarregar un pressupost extern per conèixer “la magnitud de la tragèdia” i que el document ja ha estat enviat a l’asseguradora. “Ara estem esperant què diu”, ha indicat. Amb tot, la cónsol major ha reiterat que la prioritat immediata és la retirada de les restes de la fàbrica. “Per a nosaltres és molt important que es pugui dur a terme el més aviat possible la neteja de la parcel·la”, ha conclòs.
Pel que fa al futur del terreny, la cònsol ha recordat que la part arrendatària disposa encara d’un contracte vigent de llarga durada i que la decisió sobre la continuïtat del projecte dependrà de les conclusions de l’asseguradora i de la propietat. “Nosaltres no hi podem entrar”, ha remarcat. Tot i això, fonts comunals han explicat a EL PERIÒDIC en acabar la sessió que els impulsors del projecte voldrien continuar amb la idea de reobrir l’embotelladora i reprendre l’activitat d’Aigües d’Arinsal.
En paral·lel, Sansa ha volgut sortir al pas de les especulacions sobre possibles desenvolupaments immobiliaris al terreny. “En cap cas es faran pisos de luxe ni cap bloc de pisos en aquest emplaçament”, ha assegurat. La cònsol ha explicat que, si finalment la part arrendatària decidís rescindir el contracte, el comú estudiaria alternatives conjuntament amb el Bisbat d’Urgell i la Causes Pia, propietaris vinculats als terrenys. Entre les opcions plantejades hi ha la creació d’un espai públic per al poble d’Arinsal. “És un espai prou ampli per donar realment un servei al poble”, ha apuntat.